한화에어로스페이스·KAI, KF-21·FA-50 항공무장 국산화 맞손

한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 국산 항공기에 장착할 장거리 공대공 미사일 등 항공무장 국산화 개발을 위해 협력한다. 양사는 KF-21, FA-50 등 항공기와 항공무장 수출 확대를 목표로 공동 마케팅도 추진하기로 했다.
한화에어로스페이스는 9일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 제3회 세계방산전시회(WDS)를 계기로 KAI와 항공무장 사업협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 한화 부스에서 열린 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 차재병 KAI 대표이사 등 양사 주요 관계자가 참석했다.
이번 MOU를 통해 두 회사는 KF-21, FA-50 항공기 플랫폼에 항공무장을 체계적으로 통합하기 위한 협력 항공기 및 항공무장 수출 확대를 위한 공동 마케팅 추진 등에 합의했다.
양사는 국방과학연구소(ADD)가 주도하는 항공무장 개발 사업을 안정적으로 수행해 글로벌 톱 티어 수준의 기술력을 확보한다는 계획이다. 한화에어로스페이스는 덕티드 고체 램제트 엔진 기반의 장거리 공대공 미사일과 초음속 공대지·공대함 미사일 등 ADD 주관 선행연구를 수행해온 바 있다.
차재병 KAI 대표는 "K-방산의 기술 신뢰성이 높아지면서 해외 고객들이 항공기 플랫폼뿐 아니라 운영체계 전반을 한국산 패키지로 요구하고 있다"며 "국내 방산업체들이 공동 마케팅을 통해 수출 확대에 힘을 모을 것"이라고 말했다.
손재일 한화에어로스페이스 대표는 "공대공·공대지·지대공 등 다양한 미사일 개발 경험과 KAI의 전투기 체계종합 역량이 결합되면 국산 항공무장 개발 목표를 달성할 수 있을 것"이라며 "이를 바탕으로 대한민국 영공 방위는 물론 글로벌 고객의 신뢰를 확보해 K-방산의 지속 가능한 성장에 기여하겠다"고 밝혔다.
