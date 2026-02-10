한화에어로스페이스·KAI, KF-21·FA-50 항공무장 국산화 맞손

체계통합 및 공동 마케팅 추진

국산화 협력 본격화

개발 협력·수출 확대 위한 MOU 체결

한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 국산 항공기에 장착할 장거리 공대공 미사일 등 항공무장 국산화 개발을 위해 협력한다. 양사는 KF-21, FA-50 등 항공기와 항공무장 수출 확대를 목표로 공동 마케팅도 추진하기로 했다.

한화-KAI 항공무장사업협력업무협약. 한화 제공

한화에어로스페이스는 9일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 제3회 세계방산전시회(WDS)를 계기로 KAI와 항공무장 사업협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 한화 부스에서 열린 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 차재병 KAI 대표이사 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

이번 MOU를 통해 두 회사는 KF-21, FA-50 항공기 플랫폼에 항공무장을 체계적으로 통합하기 위한 협력 항공기 및 항공무장 수출 확대를 위한 공동 마케팅 추진 등에 합의했다.

양사는 국방과학연구소(ADD)가 주도하는 항공무장 개발 사업을 안정적으로 수행해 글로벌 톱 티어 수준의 기술력을 확보한다는 계획이다. 한화에어로스페이스는 덕티드 고체 램제트 엔진 기반의 장거리 공대공 미사일과 초음속 공대지·공대함 미사일 등 ADD 주관 선행연구를 수행해온 바 있다.

차재병 KAI 대표는 "K-방산의 기술 신뢰성이 높아지면서 해외 고객들이 항공기 플랫폼뿐 아니라 운영체계 전반을 한국산 패키지로 요구하고 있다"며 "국내 방산업체들이 공동 마케팅을 통해 수출 확대에 힘을 모을 것"이라고 말했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 "공대공·공대지·지대공 등 다양한 미사일 개발 경험과 KAI의 전투기 체계종합 역량이 결합되면 국산 항공무장 개발 목표를 달성할 수 있을 것"이라며 "이를 바탕으로 대한민국 영공 방위는 물론 글로벌 고객의 신뢰를 확보해 K-방산의 지속 가능한 성장에 기여하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자



