강남구, 수서역세권 '로봇산업 거점' 대상지 선정

67만㎡ ‘수서 로봇특정개발진흥지구’로

용적률 완화.지방세 감면 등 인센티브

서울 강남구(구청장 조성명) 수서역세권 일대가 '수서 로봇특정개발진흥지구' 대상지로 선정됐다.

구는 수서역세권 일대 총 67만1378㎡가 서울시 산업·특정개발진흥지구 심의위원회 심의를 거쳐 지난 3일 로봇특정개발진흥지구 대상지로 최종 승인됐다고 10일 밝혔다. 로봇산업 전략 거점 조성을 위한 후속 절차에 본격 착수했다.

산업·특정개발진흥지구는 미래 성장동력 산업이 안정적으로 성장할 수 있도록 입지 여건을 조성하고, 민간 투자를 유도해 산업 집적과 혁신을 촉진하기 위한 제도다. 최종 지구 지정이 완료되면 신축 건축물은 권장업종 유치 비율에 따라 용적률·건폐율이 법적 상한의 최대 1.2배까지 완화될 수 있고, 자금 융자 지원과 지방세 감면 등 인센티브도 적용된다.

구는 앞으로 진흥계획과 도시관리계획을 수립해 서울시 산업·특정개발진흥지구 심의위원회와 도시계획위원회 심의 절차에 순차적으로 상정하고, 관련 협의를 거쳐 '수서 로봇특정개발진흥지구' 지정을 확정해 나갈 계획이다.

수서 지역은 삼성(MICE)-수서(로봇)-개포·양재(AI·R&D)로 이어지는 서울 동남권 미래산업 벨트의 중심부에 위치해, 교통·연구·산업 기능이 유기적으로 결합될 수 있는 입지 경쟁력을 갖추고 있다. 구는 이 같은 강점을 바탕으로 로봇과 AI 융합 연구시설을 조성하고, 관련 기업과 연구기관을 유치해 기술 실증과 산업 확산이 동시에 이루어지는 거점으로 육성할 방침이다.

조성명 강남구청장은 "우수한 교통 여건과 산업 연계성을 갖춘 수서 지역이 최종적으로 로봇특정개발진흥지구로 지정될 수 있도록 행정역량을 집중하겠다"며 "로봇산업을 중심으로 연구와 실증, 기업 성장이 연결되는 거점을 만들어 강남의 미래 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



