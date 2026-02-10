아기명의 통장 개설 시 10만원

2020년 첫 시행 후 누적 3500명 돌파

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 6일 고양동부새마을금고(이사장 김재수)와 '고양시민 출생축하 아기통장 발급 지원 사업'을 위한 업무협약을 체결하며 저출생 위기 극복을 위한 민관 협력을 공고히 했다.

고양시-고양동부새마을금고, '출생축하 아기통장'지원 업무협약 체결. 고양특례시 제공

지난 2020년 첫발을 뗀 이 사업은 올해로 7년째 지속 추진 중이며 고양시의 체감형 출산 지원 정책으로 확고히 자리매김했다. 2025년 12월 말 기준 누적 통장 개설 인원은 총 3542명에 달한다.

지원 대상은 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일 사이 출생한 아기로, 신청일 현재 고양시에 거주하며 관내에 출생신고를 마친 가정이다.

지원 절차는 간단하다. 올 3월부터 12월까지 부모가 고양동부새마을금고 본점 또는 지점을 방문해 아기 명의의 통장을 개설하고 축하금을 신청하면 1인당 10만원이 지급된다. 다만, 준비된 예산이 소진될 경우 사업이 조기에 종료될 수 있다.

고양시 관계자는 "이 사업은 민간 금융기관과 지자체가 손잡고 저출생 문제에 공동 대응하는 모범적인 사례"라며 "7년간 쌓아온 시민들의 신뢰를 바탕으로 앞으로도 아이 키우기 좋은 고양시를 만들기 위해 실효성 있는 정책을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



