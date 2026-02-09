본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

넥스트레이드 "거래대상종목 700→650개로 조정"

이창환기자

입력2026.02.09 10:50

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

넥스트레이드는 최근 증시 활황에 따른 거래량 증가로 거래량 비율이 크게 상승함에 따라 오는 12일부터 거래량 상위 종목을 중심으로 50개 종목을 매매체결 대상에서 제외할 예정이라고 9일 밝혔다.


제외종목은 HD현대에너지솔루션, HJ중공업, HPSP, KH바텍, LG디스플레이, LS머트리얼즈, 갤럭시아머니트리, 고영, 네오셈, 뉴로메카, 대덕전자 등이다.

해당 종목은 12일부터 오는 6월 말까지 매매체결 대상종목에서 제외된다. 넥스트레이드는 6월 말에 3분기 거래대상을 새로 선정할 예정이라고 설명했다.


넥스트레이드 관계자는 "일별 거래량 비율을 면밀히 모니터링해 자본시장법에 따른 거래 한도를 준수할 것"이라며 "매매체결대상종목을 가능한 안정적으로 유지해 투자자들의 불편을 최소화할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

하나둘 늘어나는 매물 나온다…조금씩 낮아지는 호가

"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고

새로운 이슈 보기