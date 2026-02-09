넥스트레이드 "거래대상종목 700→650개로 조정"

넥스트레이드는 최근 증시 활황에 따른 거래량 증가로 거래량 비율이 크게 상승함에 따라 오는 12일부터 거래량 상위 종목을 중심으로 50개 종목을 매매체결 대상에서 제외할 예정이라고 9일 밝혔다.

제외종목은 HD현대에너지솔루션, HJ중공업, HPSP, KH바텍, LG디스플레이, LS머트리얼즈, 갤럭시아머니트리, 고영, 네오셈, 뉴로메카, 대덕전자 등이다.

해당 종목은 12일부터 오는 6월 말까지 매매체결 대상종목에서 제외된다. 넥스트레이드는 6월 말에 3분기 거래대상을 새로 선정할 예정이라고 설명했다.

넥스트레이드 관계자는 "일별 거래량 비율을 면밀히 모니터링해 자본시장법에 따른 거래 한도를 준수할 것"이라며 "매매체결대상종목을 가능한 안정적으로 유지해 투자자들의 불편을 최소화할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



