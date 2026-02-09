에이피알 '메디큐브', 매출 1조4000억원 돌파…"국내 브랜드 매출 1위"

론칭 10년 만에 단일 브랜드 최고 매출 기록

에이피알의 뷰티 브랜드 '메디큐브'가 지난해 단일 브랜드 매출액 1조4000억원을 돌파했다고 9일 밝혔다. 메디큐브의 화장품 부문과 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 부문을 합산한 브랜드 전체 연간 매출액 기준이다.

이번 성과는 메디큐브 론칭 10년 만에 이뤄낸 것으로, 국내 뷰티 브랜드 가운데 단일 브랜드 기준 최고 매출을 기록했다는 점에서 주목할 만하다.

먼저 화장품 부문에서는 '제로모공패드', '콜라겐 나이트 랩핑 마스크', 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플' 등 피부 유형과 고민에 맞춘 스킨케어 제품들이 판매를 견인했다. 여기에 뷰티 디바이스와의 병용 효과가 인기를 끌며 매출이 큰 폭으로 증가했다. 그 결과 지난해 메디큐브 화장품 부문 매출은 전년 대비 3배 이상 성장하며 1조원을 넘어선 것으로 집계됐다.

메디큐브 화장품 및 메디큐브 에이지알 주요 제품 이미지.에이피알

뷰티 디바이스 부문 역시 꾸준한 수요를 바탕으로 빠른 성장세를 보였다. 지난해 뷰티 디바이스 부문 매출은 4000억원을 넘어섰으며, 이는 메디큐브 에이지알이 론칭된 2021년과 비교했을 때 4년 만에 약 100배 성장한 수치다. 에이피알은 현재 연구개발(R&D) 조직과 자체 생산시설, 물류센터에 이르는 뷰티 밸류체인 내재화 아래 ▲클렌징 ▲기초 관리 ▲피부탄력 개선 ▲윤곽 등 기능별 세분화된 라인업을 구축하고 있다.

메디큐브는 글로벌 무대에서도 활약하며 해외 매출 1조원을 돌파하기도 했다. 특히 지난해 미국 시장 공략에 주력한 메디큐브는 LA와 뉴욕에서 팝업 스토어를 운영했으며, 뉴욕 타임스퀘어 옥외광고도 두 차례 진행하는 등 현지 내 브랜드 영향력 강화 행보를 이어왔다. 이외에도 일본, 중화권 등 다양한 지역에서 팝업 행사와 프로모션을 진행하며 글로벌 영향력을 강화했다.

에이피알은 올해 메디큐브를 중심으로 한 성장 흐름을 이어갈 방침이다. 화장품 부문에서는 헤어 및 바디 라인 출시를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고, 뷰티 디바이스 부문 역시 독자 기술을 바탕으로 신제품을 선보일 예정이다. 또 미국, 일본과 같은 주력 시장을 넘어 유럽과 동남아시아 등 글로벌 전반에 대한 사업 확장을 가속화할 전망이다.

에이피알 관계자는 "이번 메디큐브 성과는 우수한 제품력과 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 소비자들과 신뢰를 쌓아온 결과"라며 "앞으로도 혁신적인 뷰티 솔루션을 통해 K뷰티를 넘어 글로벌을 대표하는 뷰티 브랜드가 되도록 노력할 것"이라고 말했다.





한예주 기자



