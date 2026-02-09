본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

빈폴골프, '캐디백 담은' 새 브랜드 로고 공개

권재희기자

입력2026.02.09 08:08

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'플레이어블 클래식' 콘셉트 바탕으로 새롭게 변경한 BI 발표
신상품 화보 공개, SSF샵과 매장에서 브랜드 리뉴얼 기념 이벤트 진행

빈폴골프가 새로운 BI(Brand Identity)를 공개했다.


삼성물산 패션부문의 빈폴골프는 '플레이어블 클래식'이라는 콘셉트로 브랜드를 리뉴얼하고, 새롭게 개발된 로고를 공개한다고 9일 밝혔다.

빈폴골프, '캐디백 담은' 새 브랜드 로고 공개
AD
원본보기 아이콘

빈폴골프의 새로운 심볼은 브랜드의 영문 이니셜 B, P, G를 조화롭게 엮어 위에서 바라본 캐디백의 모습을 연상시키며, 이러한 디자인은 골프가 지닌 다채로운 매력과 골프웨어 브랜드의 가치를 상징적으로 표현했다.


2001년 론칭한 빈폴골프는 '플레이어블 클래식'이라는 새로운 콘셉트를 통해 클래식의 아름다움 뿐만 아니라 필드에서의 퍼포먼스를 위한 기능성을 겸비한 프리미엄 골프웨어로 재탄생한다.


빈폴골프는 새 로고가 반영된 신상품 화보를 공개하면서, 올해 봄 시즌부터 새롭게 선보이는 '비 언더 라인'도 소개했다. 비 언더 라인은 필드에서 최적의 상태를 유지할 수 있도록 기능성에 더욱 중점을 두고 설계된 상품군이며, 비 언더는 싱글플레이어(be under) 혹은 새로운 기록(beyond)이라는 이중적 의미를 담고 있다. 빈폴골프는 기존의 헤리티지 라인과 함께 비 언더 라인을 브랜드의 새로운 주력 상품군으로 운용할 예정이다.

빈폴골프, '캐디백 담은' 새 브랜드 로고 공개 원본보기 아이콘

빈폴골프는 브랜드 리뉴얼을 기념하여 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵과 빈폴골프 매장에서 SS시즌 상품을 구매하는 고객에게 10% 할인 혜택을 제공하고, 양말, 골프공, 볼마커 등의 사은품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

황인방 삼성물산 패션부문 빈폴골프팀장은 "빈폴골프는 2026년 봄 시즌을 기점으로 새롭게 태어난다"며 "새로운 심볼과 함께 골프를 사랑하는 모든 분들에게 한 단계 진화한 브랜드의 가치를 전해드릴 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면" 빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기