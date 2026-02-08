본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, ‘강원혜택이지’ 발급 대상 외국인까지 전격 확대

이종구기자

입력2026.02.08 08:07

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인 등록자도 강원도민증 발급
‘강원혜택이지’ 서비스 강화

강원특별자치도는 오는 9일부터 '강원혜택이지' 행정서비스를 통해 강원도민증 발급 대상을 외국인 등록자까지 확대 시행한다고 밝혔다. 이번 확대 시행으로 도민뿐 아니라 외국인도 보다 쉽고 간편하게 각종 혜택 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

강원혜택이지 로그와 웹사이트 QR코드. 강원도 제공

강원혜택이지 로그와 웹사이트 QR코드. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

기존에는 외국인이 강원도민증을 발급받기 위해 외국인등록사실증명서와 신청서 등 구비서류를 준비해 기관을 방문해야 했으나, 앞으로는 '강원혜택이지'를 통해 본인 정보 확인이 가능해져 발급 절차 부담이 크게 줄어들 것으로 기대된다.


또한 도내 리조트, 음식점, 카페 등 제휴기관에 비치된 QR코드를 인증하면 '강원생활도민증'이 자동으로 표출되며, 이를 제휴처에 제시하면 다양한 할인 혜택을 받을 수 있다.

'강원혜택이지'는 웹서비스(easy.gwd.go.kr) 또는 QR코드를 통해 간편하게 접속할 수 있으며, 강원도민증 발급 신청과 함께 다양한 혜택 서비스를 이용할 수 있다.


윤우영 강원특별자치도 행정국장은 "강원혜택이지를 통해 도민과 외국인 모두가 체감할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"요즘 고객님들 가격은 안 봐요" 과일 하나 팔려고 밭부터 계약하는 백화점들 "요즘 고객님들 가격은 안 봐요" 과일 하나 팔려고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"미모 金" 피겨 차준환, 보그 최고 미남 선수 선정

"우리도 출전했어요"…'동계올림픽 이색 출전국'

"편의점 3000원대도 나와"…희소성 없어진 두쫀쿠 열풍 식나

"입과 소리가 따로"…머라이어 캐리, 올림픽 개막식 립싱크 논란

"K팝 아이돌 꿈꿨지만 사기에 성추행 피해"…BBC 외국인 연습생 폭로 보도

영국, F-35 스텔스기 중동 전진 배치…美·이란 긴장 대비

내일 아침 최저 -18도까지 '뚝', 전국 종일 영하권

새로운 이슈 보기