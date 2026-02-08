“설 귀성길 걱정 마세요” 경기도, 시외버스 증차·철도 연장 운행

경기도, 13일부터 설 연휴 특별교통대책 가동

지하철 새벽 1시까지 연장·우회도로 실시간 안내

시외버스 운행계통별 탄력 운행·택시 운행 독려

경기도가 안전하고 편한 설 귀성길 조성을 위해 오는 13일부터 18일까지 6일간을 '2026년도 설 연휴 특별교통대책기간'으로 정하고 시외버스 증차, 도로정보 실시간 안내, 긴급도로 복구 체계 구축 등 적극 대응한다.

이번 대책은 ▲대중교통 수송능력 확대 ▲교통량 분산 ▲교통편의 증진 ▲교통안전 관리 강화 ▲ 대설 발생시 대응대책 추진 등 5개 추진과제를 마련했다.

설 연휴 특별교통대책 인포그래픽. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

시외버스 129회 증회…철도·시내버스 심야 연장

도는 연휴 기간 귀성객 급증에 대비해 시외버스 수송력을 대폭 강화한다. 4개 권역 38개 노선에 82대를 증차해 운행 횟수를 총 129회 늘린다. 시내버스 및 마을버스는 시군별 상황에 따라 막차 시간을 1시간 연장하는 등 탄력적으로 운영하며, 터미널 등 주요 거점의 택시 운행도 독려할 계획이다.

특히 경기도 관할 철도 노선인 의정부 경전철, 7호선(부천), 하남선, 별내선은 설 당일인 오는 17일부터 18일까지 이틀간 다음 날 새벽 1시까지 심야 연장 운행을 실시해 늦은 밤 귀가하는 도민들의 편의를 돕는다.

실시간 우회도로 안내·교통정보 제공

주요 고속도로·국도의 상습 지·정체 구간은 도로전광판(VMS) 36대를 통해 우회 정보 및 나들목 진입조절 정보를 실시간으로 제공해 교통량을 분산할 예정이다. 경부·영동·서해안 고속도로 등 5개 주요 고속도로는 정체 발생시 지방도 311호선 등 주변 13개 구간의 우회도로를 안내하고, 국도 1·3·39호선 등 9개 국도에 대해서는 지방도 309호선 등 주변 14개 구간 우회도로를 안내할 예정이다.

도민의 교통편의 증진을 도모하기 위하여 버스정보와 도로정보를 실시간으로 제공할 예정이다. 도내 시내·시외·마을버스 등에 대한 운행정보는 경기버스정보 시스템의 모바일앱(경기버스정보), 누리집, ARS를 통해 제공한다.

도내 주요 도로의 지·정체 현황, 빠른 길 안내, 돌발상황(교통사고, 통제구역 등)은 경기교통정보센터 누리집, 모바일웹(경기교통정보), 교통안내 전화 등을 통해 제공한다.

도로 시설 점검·대설 대비 비상체계 구축

교통안전 확보를 위한 사전 대비도 철저히 한다. 도는 15개 시·군의 지방도와 교량을 대상으로 노면 정비 및 이물질 제거를 완료했으며, 연휴 중 도로 파손에 대비한 긴급 보수반을 상시 운영한다. 아울러 겨울철 기습 강설에 대비해 도-시군 간 비상 연락망을 가동하고, 폭설 시 버스 우회 운행 정보를 실시간으로 전파해 교통 혼란을 최소화할 방침이다.

대설 발생시 도-시군 간 연락망을 통해 버스 우회운행 등 운행현황을 신속히 파악하고, 경기버스정보앱 등을 통해 실시간으로 운행정보를 제공할 계획이다. 또한 각종 CCTV 모니터링을 통해 교통 돌발상황 발생을 확인하고, 경기도 교통정보센터 누리집 등을 통해 교통정보를 제공함으로써 도민의 교통안전을 제고할 계획이다.

윤태완 경기도 교통국장은 "설 연휴 고향을 찾는 도민들이 안전하게 설 명절을 보낼 수 있도록 교통대책 추진에 최선을 다하겠다"며 "사고없는 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 안전운행과 교통법규 준수에 적극 동참해달라"고 당부했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>