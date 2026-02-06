고양시, 고양가구엑스포 & 큐브 현대미술전 3월 12일 킨텍스서 개막

고양시, 3월 12~15일

라이프스타일 박람회

오는 3월 12일부터 15일까지 4일간 고양특례시(시장 이동환) 킨텍스 제2전시장 10홀에서 '2026 고양가구엑스포 & 큐브 현대미술전(展)'이 열린다.

2026 고양가구엑스포 & 큐브 현대미술전(展) 3월 킨텍스서 개최. 고양특례시 제공

고양특례시)가 후원하고 고양가구단지와 일산가구단지가 주최하는 이번 박람회는 가구 산업의 중심지인 고양시의 위상을 알리고, 시민들에게 합리적인 라이프스타일을 제안하는 대표적인 리빙 전시회로 자리 잡았다.

올해로 세 번째를 맞는 이번 박람회는 '신학기, 신혼, 입주가구 대박세일전'을 부제로 내걸었다. 클래식, 모던, 미니멀 등 다양한 스타일의 가구를 한자리에서 비교 체험할 수 있으며, 침실·거실·주방가구뿐만 아니라 가전, 생활용품, 인테리어 소품까지 공간 연출에 필요한 모든 것을 아우른다. 특히 최근 주거 트랜드를 반영한 실용적이면서도 감각적인 제품들이 다수 선보일 예정으로, 관람객의 높은 관심이 기대된다.

또한 이번 엑스포에서는 가구 전시와 함께 '큐브 현대미술전(展)'이 동시 개최돼 눈길을 끈다. 큐브 현대미술전은 다양한 작가들의 작품을 통해 예술의 새로운 가치를 제안한다. 단순한 쇼핑 공간을 넘어, 생활 속 예술을 경험할 수 있는 감각적인 전시 환경을 제공함으로써 관람객에게 색다른 문화 경험을 선사할 예정이다.

2. 2026 고양가구엑스포 & 큐브 현대미술전(展) 포스터. 고양특례시 제공

시는 이번 행사를 통해 지역 가구·리빙 산업의 경쟁력을 강화하고, 시민들에게는 합리적인 소비와 문화 향유의 기회를 동시에 제공한다는 계획이다. 특히 가족 단위 방문객은 물론, 예비 신혼부부와 인테리어에 관심 있는 시민들에게 의미 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

고양특례시 관계자는 "고양가구엑스포는 회를 거듭하며 전시 품목과 콘텐츠가 더욱 다양해지고 있다"며, "가구 구매를 계획 중인 시민은 물론, 전시와 예술을 함께 즐기고 싶은 분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.

한편 '2026 고양가구엑스포 & 큐브 현대미술전(展)'은 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 고양가구엑스포 누리집에서 사전등록이 가능하다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



