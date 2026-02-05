본문 바로가기
순천시·KAIST 우주항공산업 MOU…성장 도약 발판 구축

호남취재본부 이경환기자

입력2026.02.05 17:35

순천시-KAIST '맞손', 기술혁신.인재양성 워크숍

지난 4일 정원워케이션센터에서 한국과학기술원(KAIST)과 미래먹거리 우주항공산업 추진 업무협약 및 워크숍을 개최했다고 순천시는 밝혔다.

순천시와 한국과학기술원(KAIST), 우주항공산업 업무 MOU 체결. 순천시 제공

순천시와 한국과학기술원(KAIST), 우주항공산업 업무 MOU 체결. 순천시 제공

이번 행사는 국내 항공우주 계열 최고권위 대학 KAIST 항공우주공학과 이정률 학과장과 교수진 등 30여 명이 참석해 순천시 우주항공산업 발전 방향에 대한 폭넓은 정책적 조언과 우주항공산업 협력에 관한 업무협약으로 진행됐다.


순천시와 KAIST는 향후 시가 수행할 ▲국책 연구개발사업 및 항공우주 관련 신규사업에 대한 자문 협력 ▲우주산업에 대한 정보 교류 및 전문가 포럼.세미나 공동 개최를 통한 관.학 주도형 교류의 장 마련 ▲우주항공산업 발전과 관련 산업의 지역 인재 양성에 대해 보다 더 구체적인 실행 방안을 구축하기 위한 업무협약을 체결했다.

워크숍은 시 우주항공산업 추진현황 및 향후 사업계획 공유, 시 우주항공산업에 대한 KAIST 정책제언 및 향후 발전방안 논의의 순으로 진행됐다.


KAIST 이정률 항공우주공학과 학과장은 "지난 한 해 순천시가 순천 SAT 선정과 더불어 괄목할 만한 성과를 이루어 낸 점에서 주목할 만하다"며 "순천시와 카이스트가 향후 지역 인재 양성과 더불어 실질적이고 실행 가능한 사업에 협력을 통해 적극적으로 추진해 나갔으면 좋겠다"고 말했다.


시 관계자는 "올해 순천시는 우주항공산업 기반 확장, 위성 개발 및 방위산업 고도화 등 항공우주 도시로서의 경쟁력을 강화하기 위한 사업을 세밀하고 정교하게 진행할 계획이다"고 말했다. 이와 관련된 "고도화된 기술사업을 추진하기 위해서는 대학과 연구기관의 R&D, 인력지원이 필수적으로 수반된다"며 "민.관.학의 지속적인 연대를 통해 산업 생태계 구축을 위해 모든 역량을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
