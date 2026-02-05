본문 바로가기
한국투자증권, 연금 자산 30조원 돌파

조슬기나기자

입력2026.02.05 10:37

시계아이콘00분 46초 소요
언론사 홈 구독
2025년 말 기준 개인형 IRP가입자수 47만명 기록

한국투자증권의 연금 자산이 30조원을 돌파했다.


5일 한국투자증권에 따르면 2025년 말 기준 퇴직연금 자산은 22조340억원, 개인연금 자산은 8조773억원으로, 연금 자산 총 30조1000억 원을 달성했다. 개인형 IRP 가입자 수는 47만명으로 집계됐다.

최근 고용노동부가 발표한 '디폴트옵션 주요 현황'에서 한국투자증권의 디폴트옵션 '고위험 BF1'은 1년 수익률 26.62%를 기록했다. 해당 상품은 2024년 1분기부터 2025년 4분기까지 8개 분기 중 7개 분기에서 전체 사업자 기준 1위를 차지했으며, 증권사 기준으로는 8개 분기 연속 1위다.

한국투자증권 관계자는 "이는 한국투자신탁운용과 공동 개발한 '마이 슈퍼(My Super) 시리즈'의 차별화된 자산 배분 전략에 따른 성과"라며 "미국 성장주와 금 등 대체자산을 적극 편입해 수익률을 끌어올렸다"고 설명했다.


한국투자증권은 지난 3일 기준 약 941개의 상장지수펀드(ETF)를 포함한 투자 상품 라인업을 구축하고 있다. 또한 'ETF 적립식 자동투자 서비스'를 통해 매월 원하는 ETF를 자동 매수할 수 있도록 해 투자 편의성을 강화했다. 해당 서비스는 시장 타이밍 부담을 낮추고 장기 분산 투자를 가능하게 해 변동성 국면에서도 안정적인 연금 운용 수단으로 주목받고 있다. 이와 함께 한국투자신탁운용, 디셈버앤컴퍼니, 업라이즈투자자문, 쿼터백자산운용 등과 협업해 총 4종의 로보어드바이저 상품을 운영하며 업계 최다 수준의 라인업을 갖추고 있다.


최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "연금 시장이 머니 무브(Money Move)를 넘어 피플 무브(People Move) 시장으로 진화하고 있다"며 "연금 자산 30조 원 달성은 고객의 선택과 신뢰의 결과로, 앞으로도 밀착형 자산관리 체계를 고도화하고 고객 맞춤형 연금 솔루션을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
