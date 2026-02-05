카카오페이, '해외송금' 서비스 출시…"연말까지 송금 수수료 0원"

카카오페이가 해외로 송금이 필요한 국내외 사용자를 위해 '해외송금' 베타 서비스를 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 서비스는 해외 본국으로 자금을 보내야 하는 국내 체류 외국인부터 해외 송금이 필요한 내국인까지 누구나 복잡한 절차와 언어 장벽 없이 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록 기획됐다.

카카오페이 '해외송금' 베타 서비스 기간에는 중국 알리페이 사용자 대상의 송금을 우선 지원한다. 송금 신청 후 5분 이내에 실시간 수준으로 수취인 월렛에 입금이 완료된다. 사용자 편의를 위해 송금 프로세스도 대폭 단축했다. 송금 금액 입력 후, 첫 이용시에만 1회 본인인증을 거치면 이후에는 수취인의 이름과 월렛 ID(휴대폰번호 및 이메일주소) 입력만으로 송금 신청이 완료된다.

카카오페이는 서비스 출시를 기념해 2026년 말까지 해외송금 수수료를 전액 무료로 제공한다. 이와 함께, 송금액 입력 시 실시간 환율과 입금 완료 예정 시간을 즉시 확인할 수 있도록해 사용자의 예측 가능성을 강화했다.

금융사고 예방을 위한 보안 체계도 철저히 구축했다. 카카오페이 자체 이상거래탐지시스템(FDS)과 제휴사의 이중 모니터링 체계를 가동, 사기 의심 거래 판독 시 즉시 송금을 차단하고 에러 팝업을 통해 안내하는 등 안전한 거래 환경을 보장한다.

카카오페이는 "가장 많은 외국인 사용자가 선택한 국내 대표 생활 금융 플랫폼으로서 전 국민의 일상이 된 카카오페이의 송금 경험을 해외로 연결해 해외송금의 편의성을 극대화하는 데 집중했다"며 "'글로벌 홈'에 이어 외국인 사용자 맞춤형 서비스를 지속적으로 강화하고, 지원 국가와 송금 수단을 확대해 국내외 모든 사용자에게 가장 이로운 금융 환경을 제공하겠다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>