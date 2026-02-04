설 맞이 가평 농특산물 총출동…국회서 '가평산들만찬마켓' 열린다

가평군, 11일 소통관 앞마당

청정 농특산물 판매·관광 홍보

설 명절을 앞두고 가평군의 우수 농특산물을 한자리에서 만날 수 있는 직거래 장터가 국회에서 열린다. 소비자와 생산자를 직접 연결하는 이번 행사는 도시민들에게 가평 농산물의 우수성과 가평의 관광자원까지 함께 알리는 자리가 될 전망이다.

'가평산들만찬마켓 in 국회' 농특산물 직거래 장터 개최 포스터. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

가평군은 오는 11일 오전 10시부터 오후 3시까지 국회 소통관 앞마당에서 '가평산들만찬마켓 in 국회' 농특산물 직거래 장터를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 김용태 국회의원실이 주최하고 가평군이 주관한다.

직거래 장터는 가평군의 청정 자연환경에서 생산된 신선한 먹거리를 합리적인 가격에 선보여 도시와 농촌이 상생하는 직거래를 활성화하기 위해 마련됐다. 동시에 가평의 주요 관광지와 축제, 고향사랑기부제 홍보도 함께 진행해 지역경제 활성화를 도모한다.

행사장에는 10동 내외의 몽골텐트에 판매·홍보 부스를 설치해 가평에서 생산된 농특산물 직거래 행사와 관광·축제 홍보가 이뤄진다. 현장에서는 참여 농가들이 직접 생산한 참송이버섯과 송화버섯, 배, 잣, 가평 한우를 비롯해 쌀쿠키, 오디청, 오디잼, 수제 마늘빵, 잣 만주 등 가공식품과 차류 제품까지 폭넓게 준비된다. 일부 업체는 고향사랑기부제 답례품도 함께 홍보할 예정이다.

가평군 관계자는 "이번 행사가 설 명절을 앞두고 도시민들에게 가평 농특산물을 소개하는 동시에, 가평의 관광 매력까지 함께 알리는 계기가 될 것"이라며 "군은 앞으로도 생산자와 소비자 직거래 기회를 확대해 지역 농특산물 판로 확대와 소득 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



