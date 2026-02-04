HD현대마린솔루션, 2025년 매출 1조9827억원…영업이익 28.9% 증가

AM 사업·선박 부품 실적 성장 유인

친환경 이중연료 선박 확산…

유지보수 수요 증가

HD현대마린솔루션이 2025년 연간 실적에서 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장을 기록했다.

HD현대마린솔루션은 4일 실적 공시를 통해 2025년 매출 1조9827억원, 영업이익 3501억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비 매출은 13.6%, 영업이익은 28.9% 증가했다.

주력 사업인 선박 부품 및 서비스 관련 AM(After Market) 사업이 실적 성장을 이끌었다. 해당 부문 매출은 전년 대비 16% 증가했다. 친환경 이중연료 엔진을 탑재한 선박 비중이 확대되면서 부품 단가가 상승했고, 유지·보수 서비스 수요가 늘어난 점이 수익성 개선에 기여했다.

디지털솔루션 사업도 견조한 성장세를 이어갔다. 신조 시장 회복과 함께 전력제어 기술을 활용한 '축 발전기' 사업이 본궤도에 오르며, 디지털솔루션 부문 매출은 전년 대비 30% 증가했다. 특히 4분기 매출은 전년 동기 대비 60.5% 증가해 4개 분기 연속 최대 실적을 경신했다. 친환경 개조 사업 매출은 전년과 유사한 수준을 유지했다.

HD현대마린솔루션은 올해 매출 목표를 2조3349억원으로 설정했다. 출범 이후 처음으로 연간 매출 2조원 돌파를 목표로 한다. 이를 위해 상반기 중 싱가포르에 물류 허브를 구축해 물류 효율성을 높이고, 하반기에는 노르웨이 오슬로에 지사를 설립해 글로벌 선주 대상 영업 역량을 강화할 계획이다.

시장 환경도 우호적이다. 최근 선박 발주 증가에 따라 유지보수 수요가 확대되고 있으며, 온실가스 배출 감축 등 환경 규제 강화로 친환경 개조 수요 역시 꾸준히 증가하고 있다.

HD현대마린솔루션 관계자는 "장기 유지보수 서비스(LTSA)의 재계약 주기가 도래하면서 올해부터 실적 반영이 본격화될 것"이라며 "글로벌 네트워크 확장을 통해 시장을 세분화하고 고객 수요에 신속히 대응해 성장 흐름을 지속 이어가겠다"고 말했다.





