일동생활건강, '일동헬스케어'로 사명 변경

곽민재기자

입력2026.02.04 10:48

일동제약 그룹의 종합 헬스케어 사업 계열사인 일동생활건강이 법인 명칭을 '일동헬스케어'로 변경한다고 4일 밝혔다.


일동제약그룹 본사 전경.

새 사명은 건강 증진·관리 분야에서 쌓아온 일동제약그룹의 정체성을 계승하면서 사업 영역과 지향점을 직관적으로 나타낸 이름이다. 회사 측은 기존 컨슈머 헬스케어 사업에 더해 다양한 방향으로 다각화·세분화를 추진하고, 차별화된 아이템을 선보일 수 있는 확장성을 고려했다고 설명했다.

일동헬스케어는 2007년 설립 이래 건강기능식품, 건강보조식품 개발·판매, 알칼리 이온수기 렌탈 서비스 등 건강·생활 분야에서 사업을 이어왔다. 현재 ▲종합 건강기능식품 '마이니' ▲프로바이오틱스 '비오비타'·'지큐랩' ▲기능성화장품 '퍼스트랩' ▲스포츠 뉴트리션 '아로엑스' 등 브랜드를 운영하며 소비자 접점을 넓히고 있다.


일동헬스케어 관계자는 "일동제약그룹의 철학을 이어 '헬스케어 파트너'로 자리매김할 수 있도록 매진하겠다"며 "소비자 일상과 생애 주기 전반에 걸쳐 다양한 제품과 서비스를 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
