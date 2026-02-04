부산·울산 기회발전특구 추가 지정…20여개 기업 8.6조 투자

데이터센터·조선·자동차부품 중심 면적 확대

울산은 첫 상한 초과

산업통상부는 5일 부산광역시와 울산광역시에 기회발전특구를 추가 지정·변경하고 이를 고시한다고 밝혔다. 기회발전특구는 지방에 기업의 대규모 투자를 유치하기 위해 세제·재정 지원, 정주 여건 개선, 인력 양성 등을 패키지로 지원하는 구역이다.

이번 지정에 따라 부산시는 데이터센터와 연구개발센터 등이 들어설 예정인 강서구 일대 37만1000평(약 122만㎡)규모의 특구 1곳이 신규 지정됐다. 울산시는 조선 및 자동차부품 기업 투자가 예정된 동구와 북구에 2개 특구, 총 22만4000평(약 74만㎡)이 새로 지정됐으며, 기존 3개 특구는 추가 투자 유치에 따라 24만2000평(약 80만㎡)이 확대됐다.

산업부는 이번에 지정·변경된 부산·울산 기회발전특구에는 20여개 기업이 약 8조6000억원 규모의 신규 투자를 계획하고 있다고 설명했다. 예정된 투자가 적기에 이뤄질 수 있도록 지자체 및 기업과의 협의를 강화할 방침이다.

기회발전특구는 시·도별 면적 상한선 범위 내에서 신청할 수 있으나 외국인 투자가 포함될 경우 상한을 초과할 수 있다. 울산은 기존 지정 면적 127만평(약 420만㎡)에 이번 지정·변경 면적 46만6000평(약 154만㎡)이 더해지면서 총 173만6000평(약 574만㎡)을 기록, 14개 비수도권 시·도 가운데 처음으로 면적 상한을 넘겼다.

정부는 이번 지정까지 포함해 전국 기회발전특구가 총 55곳으로 늘었으며, 현재 약 33조원 규모의 투자가 진행 중이라고 설명했다. 아울러 지방 투자 활성화를 위해 인센티브를 지속 확대하고, 2026년부터 특구 투자기업의 기술개발을 지원하는 전용 연구개발 사업에 42억원을 투입하는 한편 기업 수요 맞춤형 인력 양성에도 41억7000만원을 지원할 계획이다.





