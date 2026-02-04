본문 바로가기
李대통령의 설 선물, 5극3특 생산물 담은 '따뜻한 집밥'

송승섭기자

입력2026.02.04 10:30

수정2026.02.04 10:39

숏뉴스
청와대, 4일 대통령 설 선물 공개
대통령 봉황 새긴 그릇·수저 제작
李대통령 "변화 체감하도록 노력"

이재명 대통령 2026년 설 명절 선물세트. 사진=청와대

이재명 대통령 2026년 설 명절 선물세트. 사진=청와대

이재명 대통령이 설 명절을 맞아 각계각층에 식기와 집밥 재료를 선물한다.


청와대는 4일 이 대통령의 설 선물로 대통령 봉황 휘장이 새겨진 그릇과 수저를 특별 제작했다고 밝혔다. 이와 함께 쌀, 현미, 찰수수, 찰기장, 떡국떡, 매생이, 표고채, 전통 간장을 선물로 마련했다. 8개 재료는 5극3특 지역의 생산물로 지역균형발전과 지역 간 상생·통합 의미가 반영됐다.

청와대는 "편안한 집밥이 일상이 되고 소박하지만 따뜻한 한 끼가 국민 모두의 삶에 평온과 위로가 되길 바라는 대통령의 의지를 담았다"고 설명했다.


선물 대상자는 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 함께해 온 주요 인사들과 국가를 위해 헌신한 호국영웅, 그리고 어려운 여건 속에서도 희망을 지켜온 사회적 배려 계층 등이다. 특히 민주유공자와 참전유공자의 배우자도 새롭게 선물 대상에 포함했다.


이 대통령은 선물과 함께 동봉한 편지를 통해 "온 가족이 한자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다"며 "내일은 오늘보다 나을 것이라는 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다"고 전했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

