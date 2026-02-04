본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

신세계까사 마테라소, 서교동에 '마테라소 쇼룸' 선봬

최호경기자

입력2026.02.04 08:44

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도심 생활밀접 상권 중심 고객 접점 확대

신세계까사는 프리미엄 수면 브랜드 마테라소가 도심 생활권을 중심으로 브랜드 쇼룸을 확대한다고 4일 밝혔다.


마테라소는 이를 통해 대중 인지도와 호감도를 제고해 올해 매출을 전년 대비 30% 이상 끌어올릴 계획이다.

신세계까사는 지난달 31일 서울 서북권 유동 인구가 밀집한 까사미아 서교점 1층에 마테라소 쇼룸을 열었다.


서교 쇼룸은 수도권 백화점 입점 매장이나 지방 거점 전문관 중심으로 운영해온 기존 오프라인 채널과 달리, 도심 생활권 한가운데에서 브랜드 경험을 제공하는 새로운 형태의 오프라인 포맷이다. 합정·홍대 일대를 중심으로 젊은 유동 인구가 많은 상권 특성을 반영해 접근성을 높이고, 신규 고객과의 접점을 확대하기 위한 거점으로 활용할 계획이다.


마테라소 서교 쇼룸 전경. 신세계까사

마테라소 서교 쇼룸 전경. 신세계까사

AD
원본보기 아이콘

쇼룸은 마테라소의 전 베드룸 라인업을 한 공간에서 체험하고 상담할 수 있도록 구성했다. 매트리스 선택 과정에서의 부담을 줄이고, 라이프스타일과 수면 습관에 맞춘 상담을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 또한 '아만', '베른' 등의 신제품 프레임, 그리고 '르 무브' 모션 베드 등 주력 상품들을 중심으로 감각적인 침실 인테리어를 구현해 체험부터 상담, 구매까지 이어지는 원스톱 쇼핑 경험을 제공한다.

향후 출시되는 신제품을 먼저 선보여 고객 반응과 수요를 확인하는 테스트베드 역할도 수행한다. 소비자 반응을 기반으로 마케팅 전략과 제품 기획을 고도화하는 쇼룸으로 운영한다는 방침이다.


신세계까사 관계자는 "연내 강남 논현동에도 쇼룸을 추가하는 등 앞으로도 소비자 생활권에 밀착한 오프라인 공간을 통해 고객과의 직접적인 소통을 강화해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 탄생" [단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'

새로운 이슈 보기