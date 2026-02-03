DB손해보험, 애니메이션 뮤직비디오 'PROMISE Series' 선보여

보험의 '약속'을 감성 콘텐츠로

커버송 이벤트에 황가람 등 참여



DB손해보험은 '약속'의 가치를 담은 애니메이션 뮤직비디오 'PROMISE Series'를 공개했다고 3일 밝혔다.

'PROMISE Series'는 보험의 약속을 넘어 일상 속에서 소비자가 공감하고 즐길 수 있는 브랜디드 콘텐츠로 기획됐으며 총 3편으로 구성됐다. 각

안전편 'PROMIZ'는 승리를 이끄는 PROMY 농구단 치어리더이자 일상의 안전을 지키는 3인의 히어로 이야기를 통해 '언제나 함께하는 약속'의 의미를 상징적으로 표현했다.

건강편 '감정약국'은 마음의 상처를 입은 취업준비생이 건강을 회복하는 과정을 판타지 드라마로 풀어내며 신체뿐 아니라 마음의 건강까지 돌보는 보험의 역할을 표현했다.

사랑편 'ICE SEOUL'은 얼어붙은 서울을 배경으로 도심을 떠나 따뜻한 곳으로 향하는 소녀와 강아지의 사랑 가득한 로드무비로 반려 가족의 따뜻한 공감과 위로를 그려냈다.

'PROMISE Series'는 OTT 플랫폼인 티빙(TVING)을 통해 먼저 공개된 후 유튜브에 공개됐다. 지난달 DB손해보험 공식 유튜브 채널 공개 이후 열흘 만에 전편 모두 조회수 300만 회를 돌파했다.

지난 2일부터는 천만 유튜버 차다빈, 감성 보컬 황가람, 맑고 청량한 목소리의 인플루언서 박다혜의 커버송 영상이 공개되며 커버송 응원 이벤트가 진행중이다. 이벤트는 2월 28일까지 DB손해보험 프로미 브랜드 사이트에서 참여할 수 있다. 각 편에 수록된 OST도 주요 음원 플랫폼에서 곧 만나볼 수 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



