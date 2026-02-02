ABL생명, '우리WON더담은암보험' 출시

다양한 선택특약…암 진단부터 치료·입원까지 전 과정 보장

ABL생명이 암 진단부터 검사, 치료, 입원·통원에 이르기까지 암 치료 전 과정을 폭넓게 보장하는 '(무)우리WON더담은암보험(해약환급금 미지급형)'을 출시했다고 2일 밝혔다.

해당 상품의 주계약은 사망을 보장하며, 고객은 선택 특약 43종을 통해 암 진단비를 비롯해 암검사비, 암주요치료비, 항암약물치료비, 항암방사선치료비, 암 입원·통원비 등을 보장받을 수 있다. 이와 함께 납입면제 특약과 암 발병과 연관성이 높은 간·폐·신장질환 진단 특약 등을 추가해 보장 범위를 한층 강화했다.

특히 상급종합병원에서 집중치료를 받을 수 있도록 상급종합병원 암주요치료비, 암 수술비, 암 입원·통원비 보장을 추가 구성함으로써 고객의 니즈에 따라 합리적인 보험료로 암 보장을 설계할 수 있도록 했다.

이 상품은 '건강등급 적용 특약'을 제도성 특약으로 탑재해, 피보험자의 건강등급에 따라 주계약과 선택특약 보험료를 각각 최대 10%까지 할인받을 수 있다. 건강등급은 건강등급 산출 모바일 앱 '로그(LOG)'를 통해 확인할 수 있다. 고객은 '로그' 앱에 접속해 성별·연령·건강상태·의료이용 정보 등을 기반으로 산출된 본인의 건강등급을 확인할 수 있다. 건강등급은 BMI(체질량지수), 혈압, 요단백, 혈색소, 공복혈당, 간기능 수치, 콜레스테롤, 의료기관 내원일수, 흡연 여부 등 다양한 요소를 종합해 1등급부터 9등급까지 산정되며, 1등급에 가까울수록 건강 상태가 양호함을 의미한다. 향후 건강기록이 향상되면 더 많은 보험료 할인 혜택을 받을 수 있다.

또 간편심사형 상품의 경우 '가입 후 무사고 고객 계약전환 특약'을 활용할 수 있어 가입 후 1~5년의 무사고 기간 입원·수술 또는 특정질병 진단 이력이 없으면 저렴한 계약 조건으로 변경해 보험료 할인 혜택을 받을 수 있다. 간편심사형은 유병자도 가입이 가능하다.

'(무)우리WON더담은암보험(해약환급금 미지급형)'은 일반심사형 기준 만 15세부터 최대 80세까지 가입할 수 있으며, 최대 종신까지 보장받을 수 있다.

김순재 ABL생명 상품본부장은 "암 생존율이 높아지면서 진단 이후 검사와 치료, 관리까지 이어지는 의료비 부담도 함께 커지고 있다"며 "이번 상품은 다양한 특약을 통해 고객별 맞춤 보장을 제공함으로써 암 치료 전 과정에서 든든한 동반자가 되는 상품"이라고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>