[특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리

최근 금, 은에 이어 구리, 알루미늄 가격도 상승세를 이어가면서 30일 국내 증시에서 관련주가 랠리를 보이고 있다.

이날 오전 10시33분 현재 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 132,600 전일대비 3,100 등락률 +2.39% 거래량 688,147 전일가 129,500 2026.01.30 11:47 기준 관련기사 [클릭 e종목]"풍산, 올해 사상 최대 영업이익 전망"[클릭 e종목]"풍산, 4분기 실적이 변곡점…목표가↓"[클릭 e종목]"풍산, 관세 부작용에 3분기 실적 전망치 하회" 전 종목 시세 보기 close 의 주가는 전장 대비 5.02% 오른 주당 13만6000원에 거래되고 있다. 구리 및 비철금속 제품 제조업체인 풍산은 대표적 구리 관련주로 꼽힌다. 구릿값 영향을 크게 받는 것으로 알려진 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 29,200 전일대비 900 등락률 +3.18% 거래량 7,458,884 전일가 28,300 2026.01.30 11:47 기준 관련기사 대한전선, HVDC 테스트 센터 준공…“글로벌 시장 공략 가속”기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로[클릭 e종목]"대한전선, 올해 실적성장 원년...목표주가 39% 상향" 전 종목 시세 보기 close , 일진전기 일진전기 103590 | 코스피 증권정보 현재가 67,700 전일대비 2,900 등락률 +4.48% 거래량 561,034 전일가 64,800 2026.01.30 11:47 기준 관련기사 기회가 왔다면 크게 살려야...4배 투자금을 연 4%대 금리로[클릭 e종목]"일진전기, 구조적 호황 지속…목표가 ↑"‘조방원’이 끌고 ‘금반지’가 밀었다…정책 훈풍에 날개 단 한국 증시 전 종목 시세 보기 close 역시 각각 3~4%대 오름세를 나타내고 있다.

알루미늄 관련주인 삼아알미늄 삼아알미늄 006110 | 코스피 증권정보 현재가 35,200 전일대비 4,100 등락률 +13.18% 거래량 603,731 전일가 31,100 2026.01.30 11:47 기준 관련기사 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장[특징주] 삼아알미늄, 美관세 리스크에 日도요타 주요 주주 부각 강세한국거래소, HD현대일렉트릭 등 7종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 close 은 전장 대비 14.64% 오른 3만5650원을 기록 중이다. 조일알미늄 조일알미늄 018470 | 코스피 증권정보 현재가 1,336 전일대비 26 등락률 +1.98% 거래량 5,476,275 전일가 1,310 2026.01.30 11:47 기준 관련기사 [특징주] 조일알미늄, 트럼프 25% 관세 발표에 급등[특징주]조일알미늄, 롯데 미국 내 최초 양극박 기지…원자재 8배 증설中조일알미늄, 이영호·성원모 대표이사 신규 선임 전 종목 시세 보기 close , 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 1,259 전일대비 20 등락률 +1.61% 거래량 8,707,990 전일가 1,239 2026.01.30 11:47 기준 관련기사 [특징주]우오현 회장, 트럼프 취임식 초청 예상에…SM그룹株 급등남선알미늄 “한국GM ‘협신회’ 벤치마킹 행사로 본사 방문”남선알미늄, 최대주주 삼라 지분율 30%로 ↑ 전 종목 시세 보기 close 역시 2%대 상승세 보이며 관련주 전반으로 강세가 확인된다.

이는 최근 사상 최고치를 경신한 금, 은에 이어 구리, 알루미늄 가격도 급등세를 보이고 있는 여파로 풀이된다.

뉴욕상품거래소에 따르면 29일(현지시간) 구리 선물 가격은 파운드당 6.21달러선에 거래되며 52주 신고가를 갈아치웠다. 최근 3개월간 오름폭만 20%를 웃돈다. 알루미늄 가격 역시 강세다. 블룸버그통신은 최근 미국에 인도되는 알루미늄에 붙는 프리미엄이 파운드당 1달러선을 돌파했다고 보도하기도 했다.





