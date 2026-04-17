일진전기 일진전기 close 증권정보 103590 KOSPI 현재가 86,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 236,336 전일가 86,200 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 일진전기, 전력기기 '슈퍼사이클'에 사상 최대 실적 달성 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리 기회가 왔다면 크게 살려야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 는 17일 서울 마곡동 이노센터에서 일진홀딩스, 일진다이아몬드, 알피니언메디컬시스템 등 관계사와 '사랑의 헌혈 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.

일진전기 임직원들이 17일 '사랑의 헌혈 켐페인'에 참여하고 있다. 일진전기 AD 원본보기 아이콘

일진전기 및 관계사들은 지난해 10월 대한적십자사 서울혈액원과 '헌혈문화 확산을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 혈액 수급난 해소에 기여하고 생명 나눔을 실천하기 위해 연 2회 정기 헌혈 캠페인을 진행하고 있다. 올해 헌혈 캠페인은 마곡 이노센터뿐 아니라 각 계열사 공장이 위치한 화성, 홍성 등에서도 진행될 예정이다.

일진전기는 매년 정기적인 헌혈 캠페인을 통해 생활 속 나눔 실천 문화를 확산시켜 기업의 사회적 책임(CSR)을 한층 강화한다는 방침이다.

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일진전기 관계자는 "마곡 이노센터 입주사 임직원들의 적극적인 참여가 큰 힘이 되고 있다"며 "앞으로도 헌혈 캠페인을 포함해 우리 사회에 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하여 지속가능한 나눔 문화를 정착시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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