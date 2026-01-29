현대오토에버, 주당 1900원 현금배당 결정

현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 470,500 전일대비 29,500 등락률 +6.69% 거래량 592,281 전일가 441,000 2026.01.29 13:23 기준 관련기사 韓자동차, 관세 리스크 반복에도 펀더멘털 굳건[클릭 e종목]종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하네...4배 투자금을 연 4%대 금리로LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까 전 종목 시세 보기 close 는 29일 보통주 1주당 1900원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

배당금 총액은 521억원이다. 시가 배당률은 0.4%다. 배당기준일은 오는 3월31일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



