현대오토에버 는 29일 보통주 1주당 1900원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.
배당금 총액은 521억원이다. 시가 배당률은 0.4%다. 배당기준일은 오는 3월31일이다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
현대오토에버, 주당 1900원 현금배당 결정
2026년 01월 29일(목)
