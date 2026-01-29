본문 바로가기
KB증권, 글로벌 투자사 SC로위와 부동산·기업금융 업무협약

이창환기자

입력2026.01.29 10:38

KB증권은 지난 19일 글로벌 투자사 SC로위(SC Lowy)와 부동산과 기업금융 분야에서 금융 시너지를 창출하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다. 양사 관계자들이 MOU 체결 후 사진을 찍고 있다. KB증권

KB증권은 지난 19일 글로벌 투자사 SC로위(SC Lowy)와 부동산과 기업금융 분야에서 금융 시너지를 창출하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.


SC로위는 홍콩에 본사를 둔 글로벌 크레딧(Credit) 전문 금융그룹이다. 사모대출(Private Credit) 및 특수 상황(Special Situation) 투자 분야에서 전문성을 보유한 투자사다. 국내에서는 2013년 조은저축은행 인수를 시작으로, 2020년 한국법인을 설립하며 국내 시장에서 일찍부터 입지를 구축했다.

이번 협약을 통해 KB증권과 SC로위는 단순한 공동 투자를 넘어 국내 부동산 및 기업금융 시장의 질적 성장과 안정성 제고를 목표로 전략적 협업을 강화할 예정이다.


양사는 ▲사업성이 있음에도 일시적 자산 정체를 겪는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업장 정상화 지원 ▲부실채권 인수 및 자산가치 제고 ▲재무적 솔루션이 필요한 기업을 대상으로 구조조정 투자 등에서 정교한 공동 대응 전략을 마련할 계획이다. 이를 통해 시장의 불확실성을 기회로 전환하고 리스크를 최소화한 우량 포트폴리오를 선제적으로 확보한다는 방침이다.


KB증권 관계자는 "글로벌 시장에서 검증된 SC로위의 크레딧 투자 노하우와 KB증권의 금융솔루션 역량이 만나 큰 시너지를 낼 것"이라며 "부동산 금융뿐만 아니라 유동성 공급이 필요한 기업금융 부문에서도 새로운 투자 기회를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 강조했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
