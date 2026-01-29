본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주] 금 5500달러 돌파에…한컴위드 금거래소 자회사 보유 부각 강세

이민우기자

입력2026.01.29 09:47

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금 가격이 연일 고공행진 하면서 금거래소를 보유한 한컴위드 에도 투심이 쏠리고 있다.


29일 오전 9시41분 기준 한컴위드 주가는 전날 대비 9.67% 오른 6350원을 기록했다. 국제 금 현물 가격이 이날 장중 트로이온스 당 5588.71달러를 기록하면서 고공행진을 하자 자회사 한컴금거래소를 보유한 한컴위드에 수급이 몰리는 것으로 보인다.


한컴그룹의 지주사 격인 한컴위드는 한컴금거래소가 보유한 금 유통망과 자사의 보안 기술을 결합해 금 실물연계자산(RWA) 사업을 펼치고 있다. 금 보관의 번거로움, 거래 과정의 불투명성 등 기존 한계를 해소해 누구나 쉽게 금에 투자할 수 있는 디지털 환경을 구축한다는 전략이다. 최근 실적도 금값 상승세에 금 수요가 급증하면서 매출과 수익성이 동시에 극대화됐다는 평가다.

[특징주] 금 5500달러 돌파에…한컴위드 금거래소 자회사 보유 부각 강세
AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

빵은 다이어트의 적?…이러면 더 건강하게 먹을 수 있다

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기