손예진 '서른, 아홉', 日 연극으로 재탄생…9월 도쿄서 개막

다카라즈카 출신 스타 배우 주연 발탁

SLL "드라마 IP, 무대 예술로 확장"

SLL은 자사 드라마 '서른, 아홉'을 리메이크한 연극 '39세(39歲)'가 오는 9월 일본 도쿄와 오사카 무대에 오른다고 28일 밝혔다.

2022년 방영된 원작은 마흔을 앞둔 세 친구의 우정과 삶, 죽음을 깊이 있게 다뤄 호평받았다. 손예진, 전미도, 김지현의 섬세한 연기 호흡에 힘입어 최고 시청률 8.1%를 기록했다.

이번 연극은 매체 연기로 구현된 원작의 서사를 무대 언어로 치환해, 인물 간 밀도 높은 감정선을 현장감 있게 전달하는 데 주력한다. 제작에는 한일 양국을 대표하는 창작진이 참여했다. 각본은 영화 '정상의 저편에 당신이 있다'의 사카구치 리코가, 연출은 연극 '장미의 딜레마'의 고야마 유나가 맡아 극의 중심을 잡는다. 여기에 한국 창작 뮤지컬 'HOPE'의 김효은 작곡가가 합류해 양국 감성이 어우러진 음악적 완성도를 더할 예정이다.

출연진은 일본 공연계에서 100년 전통을 자랑하는 다카라즈카 가극단 출신 배우들로 꾸려졌다. 극의 구심점인 차미조(손예진) 역은 아사카 마나토가, 정찬영(전미도) 역은 나나미 히로키가 맡는다. 장주희(김지현) 역에는 유메사키 네네가 낙점돼 39세 동갑내기 친구들의 우정을 새롭게 그려낸다.

SLL은 이번 프로젝트를 통해 검증된 드라마 지식재산권(IP)의 가치를 공연 분야로 확장한다는 구상이다. 관계자는 "인물 간의 감정을 다루는 서사의 힘은 국경과 장르를 뛰어넘는다"며 "이번 연극이 IP 확장의 유연성을 입증하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

공연은 9월 도쿄 IMM 씨어터와 오사카 우메다 예술극장 씨어터 드라마시티에서 관객을 맞이한다.





