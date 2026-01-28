성동구, 10년간 공공시설 대폭 확충…구 재산 40% 증가

체육센터·청년센터·주차장 등 생활밀착 시설 늘려

서울 성동구(구청장 정원오)가 지난 10년간 주민 생활과 직결된 공공시설을 대폭 늘린 결과, 구 소유 재산이 40% 증가했다고 28일 밝혔다. 구는 2025년 기준 전체 재산 가액이 1조8714억원으로 2014년 1조3354억원보다 5,360억원 늘었다고 설명했다.

성동구는 주민 생활밀착형 거점시설을 대거 확충해 10년 만에 구 소유 전체 재산이 40% 증가했다고 밝혔다. 서울숲 복합문화체육센터. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

이 기간 서울숲 복합문화체육센터, 성동 안심상가 빌딩, 마장동 축산물시장 공영주차장 등 주민들이 직접 이용하는 시설들이 대거 들어섰다. 건물 자산은 2014년보다 2357억원 늘어 112.6% 증가했다.

최근에는 청년 지원 시설 확충에 집중했다. 지난해 하반기 청년 창업을 돕는 '성동청년이룸센터', 재택·분산근무를 지원하는 '성공스페이스', 취업과 자립을 돕는 청년센터 2곳(성동구청년지원센터, 서울청년센터 성동)을 확보했다.

용도별로는 공공청사, 문화·체육시설, 안심상가, 보육·복지시설, 경제 활성화 시설, 주차장 등이 고루 늘었다. 특히 청년 창업과 지역 상생을 지원하는 경제 활성화 시설은 493억원 규모로 확대됐다.

토지 자산도 3003억원 증가해 26.7% 늘었다. 구 관계자는 "어려운 여건 속에서도 선제적으로 시설을 확충해 도시 경쟁력을 높였다"며 "앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 공공 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>