삼일PwC, 산업지능화 최고 AI전환 책임자 최고위 과정 개설

오규민기자

입력2026.01.27 15:49

한국산업지능화협회와 MOU
"중견·강소기업 대상 AI 기반 전략의사결정 역량 강화"

삼일PwC가 26일 한국산업지능화협회와 '산업지능화 최고 AI전환 책임자(CAXO) 최고위 과정' 공동 개발 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.


이번 협약은 국내 중견·강소기업의 인공지능(AI) 전략·투자·실행 역량을 체계적으로 강화하기 위해 마련됐다. 해당 과정은 산업 AI 전문성을 보유한 한국산업지능화협회와 경영 컨설팅 및 AI전환 역량을 갖춘 삼일PwC가 공동으로 기획하는 전략적 파트너십 프로그램이다.

교육 과정에는 AI 투자 의사결정 프레임워크, AI 기반 재무·세무·리스크 판단 모델, 조직 변화관리, 산업별 AI 적용 사례, 에이전틱 AI 및 피지컬 AI 기반 미래 제조·경영 모델 등이 주요 커리큘럼으로 포함되며, 오는 4월부터 총 10차수에 걸쳐 진행될 예정이다.

26일 삼일PwC와 한국산업지능화협회가 CAXO 최고위 과정을 위한 업무 협약을 체결한 가운데, 이승환 삼일PwC AX노드 리더(왼쪽부터), 이용재 파트너, 이상진 한국산업지능화협회 본부장, 안지혜 파트너, 김태희, 최윤혁 한국산업지능화협회 센터장, 조혜윤 씨가 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC

양 기관은 이번 협약을 통해 교육 과정 공동 기획 및 운영, 전문 강사진 구성, 교육 콘텐츠 개발, 참여 기업 대상 멘토링 및 개념 증명(PoC·Proof of Concept) 연계 등을 진행한다. 공동 프로젝트 발굴, 산업별 AI솔루션 개발, 정책 제언, AX 전문 인재 양성확대 등 협력 범위도 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.


안지혜 삼일PwC 교육 담당 파트너는 "대기업중심으로 진행되던 AI 전환이 이제 중견·강소기업으로확산되는 중요한 시점"이라며 "한국산업지능화협회의산업 AI 전문성과 삼일PwC의 경영 컨설팅 및 AX 역량이 결합된 이번 과정은 국내에서보기 드문 실전형 AI 경영자 교육 프로그램이 될 것"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
