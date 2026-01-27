본문 바로가기
광주시, 2026년 제1차 생활 보장 등 심의위원회 개최

이종구기자

입력2026.01.27 15:17

기초생활보장·자활·사회보장급여 등 9건 심의·의결

경기 광주시는 27일 시청에서 '2026년 제1차 광주시 생활 보장 등 심의위원회'를 개최했다.

방세환 광주시장이 27일 시청에서 '2026년 제1차 광주시 생활 보장 등 심의위원회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 27일 시청에서 '2026년 제1차 광주시 생활 보장 등 심의위원회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 회의에는 위원장인 방세환 시장을 비롯해 심의위원 7명과 관계 공무원 등 총 15명이 참석해 생활 보장 분야 주요 정책과 사업 추진 방향을 논의했다.


위원회는 ▲2025년 광주시 생활 보장 등 소위원회 심의·의결 사후 보고 ▲2026년 기초생활보장 사업 연간 추진계획 ▲2026년 자활 지원계획 ▲2026년 사회보장급여 연간 조사계획 ▲가족관계 해체 및 기초생활 보호에 관한 심의 등 총 9건의 안건을 심의·의결했다.

시는 이번 위원회를 통해 기초생활보장 대상자의 권리 보호와 자활 기반 강화를 위한 제도 운영의 내실을 다지고 사회보장급여 조사 및 지원 체계를 보다 체계적으로 추진해 나갈 방침이다.


방세환 시장은 "생활 보장 심의위원회가 취약계층 보호를 위한 핵심 역할을 수행하는 만큼, 도움이 필요한 시민에게 신속하고 책임 있는 지원이 이뤄질 수 있도록 행정적 노력을 지속하고 시민이 체감할 수 있는 실질적 복지행정을 통해 복지 사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
