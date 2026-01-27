시선AI, 로봇 자회사 리더암 상용화 박차…피지컬 AI 시장 공략 본격화

비전 AI 전문 기업 시선AI 시선AI 340810 | 코스닥 증권정보 현재가 3,785 전일대비 540 등락률 +16.64% 거래량 8,441,211 전일가 3,245 2026.01.27 10:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"시선AI, AI 대전환기…성장 재개 여부 주목"시선AI, 쿠콘에 AI얼굴인식 등 eKYC 솔루션 공급…비대면 실명확인 서비스 공동사업시선AI, 산업부 '공항·미래교통 올인원 보안검색 플랫폼 개발' 과제 착수 전 종목 시세 보기 close 는 자사의 로봇 부문 자회사 유온로보틱스가 피지컬 AI 시장을 겨냥한 리더암(Leader Arm) 기술 개발 및 시제품 제작을 완료했으며, 이를 바탕으로 해당 기술의 상용화에 나설 계획이라고 27일 밝혔다.

유온로보틱스의 리더암 기술은 협동 로봇용 피지컬 AI 학습 데이터 수집에 특화된 플랫폼 기술로, 특히 범용성과 확장성에 중점을 두고 개발됐다. 이로써 다양한 로보틱스 기업의 제품이나 로봇 수요 현장의 니즈에 커스터마이징해 안정적으로 기술을 적용할 수 있다는 설명이다.

유온로보틱스 관계자는 "리더암 기술 개발을 완료하고 상용화에 필요한 준비를 모두 마쳤으며, 이에 따라 고객사를 발굴하고 피지컬 AI 시장 진출을 본격화하는 데 매진하고 있다"면서 "각 고객사에 최적화한 맞춤형 제품을 제공함으로써 차세대 피지컬 AI 시장에서 경쟁우위를 확보하는 동시에, 지속적인 기술 고도화를 통해 기업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 전했다.

또한 유온로보틱스는 리더암 기술을 확장해 AMR 기술과 로봇 팔 기술을 결합한 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator, 이동형 조작 로봇) 개발을 진행 중이다. 모바일 매니퓰레이터는 스스로 이동하면서 물체를 보고 집고 조작할 수 있는 로봇이다. 회사는 2개의 로봇 팔을 장착한 '듀얼 암 모바일 매니퓰레이터'를 개발 중이며 올해 연말까지 시제품을 완성한다는 목표다. 특히 모회사 시선AI의 비전 AI 기술을 적용해 정밀한 객체인식 및 충돌방지, 위험회피 기능을 갖춤으로써 성능과 안전성을 극대화한다는 복안이다.

리더암 기술이란 로봇, 원격조작, 휴머노이드 분야에서 쓰이는 용어로, 사람이 직접 조작하는 조종용 팔(Leader)과 실제 작업을 수행하는 작업용 팔(Follower)을 연동하는 기술이다. 이때 리더암은 사람 손의 움직임 데이터(각도, 위치 정보 등)를 센서로 수집하는 입력 장치의 역할을 하고, 팔로워암(로봇 팔)은 리더암의 움직임을 실시간으로 복제 및 재현해 실제 물리적 작업을 수행한다. 즉 리더암 기술은 인간-로봇 협업의 핵심 인터페이스로서 사람 손의 움직임과 힘, 의도를 읽어 로봇의 물리적 작업으로 확장·원격복제하는 기술이다.

기존의 리더암 기술은 원자력 발전소, 우주 정비, 심해 탐사, 폭발물 처리와 같이 사람이 직접 작업하기 위험한 환경이나 의료, 반도체, 디스플레이 산업 등 미세하고 정밀한 작업이 필요한 영역에 주로 활용돼 왔으나 최근에는 사람의 움직임을 로봇에 전이하는 시연 기반의 AI 로봇, 휴머노이드 학습에 활용할 수 있는 핵심 기술로 주목받고 있다. AI 기술, 특히 피지컬 AI 기술이 발전함에 따라 머신러닝에 의한 광범위한 데이터 학습이 가능해지면서 리더암 기술이 로봇 성능을 극대화하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 시장조사기관 비즈니스 리서치 인사이트(Business Research Insights)는 글로벌 원격 조작 및 원격 로봇 공학 시장이 2026년 77억9000만달러(약 11조원)의 추정 가치로 시작해 2035년 224억6000만달러(약 32조원)에 이를 것으로 내다봤다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.4%이다. 글로벌 로봇 팔 시장은 2024년 280억4000만달러(약 40조원)에서 CAGR 12.6%를 기록해 2032년 818억3000만달러(약 118조원) 규모로 성장할 것으로 전망했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



