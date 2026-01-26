본문 바로가기
삼성카드, 20대 전용 멤버십 'THE TWENTY' 론칭

문채석기자

입력2026.01.26 11:17

20대 기간 무료 이용…연회비 혜택 등 제공

삼성카드 는 20대 전용 무료 멤버십 'THE TWENTY'를 선보였다고 26일 밝혔다.


멤버십은 삼성카드 20대 고객 카드 이용 행태와 소비 패턴 관련 빅데이터를 분석해 설계한 게 특징이다.

가입 대상은 만 20~29세 삼성카드 개인신용카드 회원이다. 한 번 가입하면 20대 내내 무료로 혜택을 이용할 수 있다.


멤버십은 모니모 애플리케이션(앱)과 삼성카드 앱에서 가입할 수 있다. 멤버십 혜택은 회원 전용 페이지 'THE TWENTY 라운지'에서 신청할 수 있다.


멤버십은 20대 고객이 선호하는 카드인 ▲삼성카드 taptapO ▲모니모카드 ▲삼성 iD SIMPLE 카드 3종 중 하나에 대해 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해준다. 연회비 혜택은 20대 기간 내내 적용된다.

전용 할인도 제공한다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인이 제공된다. 원하는 혜택을 링크하고 이용하면 혜택을 받을 수 있다.


오프라인에서 콘택트 리스 방식으로 결제하면 THE TWENTY 라운지에서 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 포인트 뽑기는 결제 건당 1회 제공된다. 100% 당첨 방식으로 월 최대 2만원 내에서 포인트를 받을 수 있다.


멤버십 전용 기프트 혜택도 마련했다. 매달 다양한 경품을 추첨해 제공하는 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 신규 가입 회원에게는 카카오톡 이모티콘 플러스 정기결제 시 1개월 무료 혜택도 제공한다.


삼성카드 관계자는 "20대 소비 패턴과 라이프스타일을 분석해 20대 전용 멤버십을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 멤버십 탑재 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
