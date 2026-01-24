본문 바로가기
美 새 국방전략 "한국, 北 억제하는 데 있어 책임 질 능력 충분"

이승진기자

입력2026.01.24 09:54

수정2026.01.24 10:03

미국 트럼프 행정부가 23일(현지시간) 공개한 새 국방전략(NDS)에서 한국이 북한을 억제하는데 있어서 '주된 책임'을 질 능력이 충분하며 그게 미국의 국익에도 부합한다고 밝혔다.


이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념 촬영을 마친 후 도널드 트럼프 미국 대통령에게 자리를 안내하고 있다. 연합뉴스

트럼프 행정부는 NDS에서 "한국은 매우 중요하면서도 더 제한적인 미국의 지원(critical but more limited US support)을 받으며 대북 억제에서 주된 책임을 질 능력이 있다"고 밝혔다.

이어 "한국은 북한의 직접적이고 분명한 위협에 직면한 상황에서 그렇게 할 의지도 있다"며 "(대북 억제) 책임에서 이런 균형 조정은 한반도에서 미군의 태세를 업데이트하는데 있어서 미국의 이익과 부합한다"고 덧붙였다.


NDS는 또 북한이 핵무기로 한국과 일본 내 목표물을 타격할 수 있으며, 미국 본토에도 실존적이며 분명한 핵공격 위험을 준다고 평가했다.

그러면서 NDS는 북한의 재래식 무력이 노후화됐어도 한국은 북한의 남침 위협을 경계해야 한다고 지적했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
