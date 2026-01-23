환경책임보험사업단, 천안 제4산단에 환경오염 저감 장비 비치체계 구축

주요거점 환경오염 저감 방재장비함 제막식 / 사진제공=환경책임보험사업단 AD 원본보기 아이콘

환경책임보험사업단은 1월 22일 충남 천안에서 '환경오염 저감 방재장비함' 개소식과 제막식을 개최하고, 환경오염사고 발생 시 현장에 즉시 투입 가능한 방재물품 비치 체계를 본격 가동했다. 이번 행사는 단순한 시설 설치를 넘어, 사고 발생 시 초기 대응 공백을 최소화하고 현장 중심의 환경안전 인프라를 구축한다는 의미를 가진다.

행사는 1부 실내 개소식과 2부 현장 제막식 및 장비 전시로 구성됐으며, 기후에너지환경부, 환경책임보험사업단, 화학물질안전원, 천안시, 세메스㈜ 등 관계기관이 참석했다. 참석자들은 환경오염사고 특성상 확산 속도가 빠르고 피해가 유역·대기·토양 등으로 복합 전이될 수 있어, 사고 직후 초동조치 수단을 상시 확보하는 것이 핵심이라고 강조했다.

방재장비함은 천안 제4산업단지 내 폐수처리장에 설치됐으며, 오렌지색 단열 컨테이너 형태로 운영된다. 내부에는 화학물질 흡착포와 흡착붐, 중탄산나트륨, 팽창질석, 화학보호복 등 약 18종 145점, 약 2천만 원 상당의 방재물품이 비치돼 있다. 해당 물품은 환경오염사고 발생 시 누구나 즉시 불출해 사용할 수 있도록 접근성과 활용성을 우선 고려해 설계됐다. 유지·보수와 방재물품 보충 등 사후 관리는 천안시가 담당하며, 사업단은 지자체 중심 관리체계를 통해 장비함이 항시 가동 가능한 대응 인프라로 유지되도록 협력한다는 방침이다.

사업단은 천안이 디스플레이 부품·장비 산업, 자동차 부품 산업, 수소연료전지 및 발전산업 등 제조 기반이 밀집한 지역으로, 산업시설 집적도 상승에 따라 화학물질 취급량 확대와 공정 복잡성 증가가 이어질 수 있다고 설명했다. 특히 산업단지 내 사고는 공장 내부에 국한되지 않고 배수로와 하천, 토양으로 확산될 가능성이 높아 초기 차단 여부가 피해 규모를 좌우하는 만큼, 방재장비함을 통한 신속 대응 체계 구축이 필요하다는 점을 강조했다.

강성구 단장은 "환경오염사고는 예고 없이 발생하며 초기 대응이 지연될 경우 피해가 단시간 내 광범위하게 확산된다"며 "사고 이후 보상만으로는 국민 체감 안전을 확보하기 어렵다는 문제의식에서 본 사업이 출발했다"고 말했다. 이어 "초기 대응 골든타임 확보를 통해 피해 자체를 줄이는 방향으로 환경책임보험의 역할을 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

환경책임보험사업단은 이번 방재장비함 설치를 통해 현장 대응 시간을 단축하고 오염물질 확산 차단을 위한 초동조치 역량을 강화할 수 있을 것으로 전망했다. 사고 초기 단계에서 방재물품 투입이 지연될 경우 하천 유입, 토양 침투, 대기 확산으로 이어져 정화 비용이 기하급수적으로 증가할 수 있어, 이번 사업은 비용 대비 효과가 큰 예방 투자라는 평가다. 아울러 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」에 근거한 피해 보상 기능을 넘어, 예방과 초기 대응까지 포괄하는 종합 환경안전 역할로 기능을 확대하고, 앞으로도 주요 거점 중심 방재장비 비치 사업을 확대해 지자체 및 관계기관과 협력 기반을 강화한다는 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



