칠곡군, 〈대구·경북〉 산책 명소 동명지 둘레길

23일부터 둘레길 전 구간 개통

경북 칠곡군은 군민은 물론 대구·구미 등 인근 대도시 주민들 사이에서 산책 명소로 자리 잡아 온 동명지 수변생태공원 둘레길을 마무리 지었다고 22일 밝혔다.

동명지는 물가를 따라 이어진 산책로와 잔잔한 풍경으로 꾸준히 발길이 이어져 온 곳이다. 해 질 무렵이면 저수지 위로 번지는 야경까지 더해져, 걷는 것만으로도 충분한 휴식이 되는 공간으로 알려졌다. 다만 둘레길이 중간에서 끊기면서 산책은 늘' 돌아 나오는 길'로 끝나야 했다.

산지 약 500m 구간은 낙석 위험이 있어 통행이 제한됐다. 2019년 12월 수변생태공원이 준공된 이후에도 이 구간은 쉽게 손댈 수 없는 숙제로 남았다.

동명지 수변생태공원 둘레길/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

산책로를 걷다 발길을 돌리며 주민들은" 여기만 이어지면 좋겠다"는 말을 반복해 왔다. 특히 야경을 즐기러 나온 이들에게는 끊긴 구간이 늘 아쉬움으로 남았다.

칠곡군은 이 단절 구간을 잇기 위해 지난해 9월부터 정비공사에 착수했다. 개발제한구역 주민지원사업으로 추진된'동명지 수변생태탐방 누리길 조성공사'에 총 10억 원을 투입해 낙석 위험 구간을 정비했다. 산지 구간에는 데크로드 300m와 야자매트 200m를 설치해, 자연 훼손을 최소화하면서도 보행 안전을 확보했다.

정비공사가 마무리되면서 동명지 둘레길은 끊김 없이 하나로 이어졌다. 이제 주민들은 저수지를 따라 연속된 순환형 산책로를 걸을 수 있다. 낮에는 물과 숲이 어우러진 풍경을, 밤에는 조명과 함께 차분한 야경을 즐길 수 있다.

칠곡군 관계자는 "둘레길 개통을 기다리는 주민들의 문의가 많았다"며"안전한 보행 환경을 바탕으로 일상 속에서 편히 찾을 수 있는 휴식 공간으로 가꿔 나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>