방미통위, 방송광고 제작지원사업 공모…"중소기업·소상공인 137개 선정"

중소기업 TV 광고 제작비 최대 4500만원 지원

방송미디어통신위원회와 한국방송광고진흥공사는 '2026년 중소기업·소상공인 방송광고 제작지원사업' 공개모집을 이날부터 한 달여간 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 공모를 통해 중소기업 23곳, 소상공인 114곳 등 총 137개사를 선정해 지원할 예정이다.

지원대상으로 선정되면 중소기업은 TV 광고 제작비의 50% 범위에서 최대 4500만원까지 또는 라디오 광고 제작비의 70% 범위에서 최대 300만원까지 지원받을 수 있다. 소상공인은 방송광고 제작·송출비의 90% 범위에서 최대 900만원까지 지원받을 수 있다.

전문가를 통한 방송광고 기획, 제작, 활용 등 방송광고 마케팅 전문 상담(컨설팅)도 제공받을 수 있다.

올해는 중소기업의 경우 기존 벤처기업·이노비즈·메인비즈 등의 인증과 함께 인공지능(AI) 관련 인증, 청년 일자리 강소기업 등 6가지 신청자격 보유기업이 지원 대상으로 추가됐다.

지역경제 활성화를 위해 소상공인의 경우 비수도권 소재 83개사를 우선 선정하고, 나머지는 지역에 상관없이 점수 순으로 선정한다.

신청 기간은 중소기업의 경우 이날 오전 9시부터 내달 23일 오후 6시까지, 소상공인은 이날 오전 9시부터 내달 24일 오후 6시까지다.

지원자격, 평가기준, 준비서류 등 자세한 사항은 한국방송광고진흥공사 '중소기업 방송광고 지원' 누리집에서 확인할 수 있다.





서소정 기자



