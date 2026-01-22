전국 최초 방산 중소기업 협력 공동체 '대전방산사업협동조합' 출범

대전·충청권 방산중소기업 105개 사 참여...대전 방위산업 핵심거점 본격화



대전시가 21일 전국 최초 방산 중소기업 협력 공동체인 '대전방산사업협동조합'의 출범식을 열고 본격적인 활동에 돌입했다.

시는 이날 호텔 ICC에서 '대전방산사업협동조합' 출범식을 계기로 대한민국 방위산업의 미래를 이끌 핵심 거점 도시로 도약하는 전환점을 맞이하게 됐다.

이날 행사에는 국방 관련 산·학·연·관·군 관계자와 조합 참여기업 등 170여 명이 참석해 조합 출범을 축하하고, 지역 방위산업 발전을 위한 협력 의지를 공유했다.

조합은 대전과 충청권에 본사를 둔 105개 방산 중소기업이 참여한 전국 최초의 방산 전문 협동조합으로, 개별 기업의 한계를 넘어 공동생산, 공동개발, 정부 과제 참여, 공공 조달 및 수출 지원 등 다양한 분야에서 협력 모델을 구축할 계획이다.

대전시는 이번 조합 출범을 통해 지역 방산 중소기업 간 연대와 협업이 강화되고, 대전을 중심으로 한 방위산업 생태계가 한층 체계화될 것으로 기대하고 있다.

특히 기술개발, 시장 개척, 정책 대응 등 개별 기업이 단독으로 수행하기 어려운 과제들을 공동으로 추진함으로써, 중소기업 경쟁력 강화와 지속 가능한 방위산업 성장 기반이 마련될 전망이다.

출범식과 함께 진행된 첨단 방위산업 육성 및 발전을 위한 상호협력 업무협약에는 대전시를 비롯해 KAIST, 충남대학교, 국립한밭대학교, 대전대학교, 한남대학교, 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국기계연구원, 육군교육사령부, 육군군수사령부, 대전방산사업협동조합 등 총 12개 기관이 참여했다.

이번 협약은 대전시 핵심 전략산업인 국방산업 분야에서 산학연관군이 유기적으로 협력하는 실질적 협력 생태계를 구축하기 위한 것으로, 각 기관이 보유한 연구역량, 인프라, 현장 경험을 연계해 첨단 방위산업 분야의 시너지를 창출하는 데 목적이 있다.

협약 기관들은 ▲첨단 방위산업 및 산·학·연·관·군 협력 활성화를 위한 제도적·행정적 지원 ▲국방 인공지능 전환(AX), 인공지능(AI), 데이터 등 첨단기술 분야 중심의 연구·교육 협력과 인재 양성 ▲국방 인공지능(AI), 데이터 활용, 디지털 전환(DX) 등 핵심기술 교류 ▲인공지능(AI)?디지털 전환(DX) 기반 군수혁신 및 국방 드론 전문인력 양성 ▲군·교육·기업 현장 연계 기술협력 과제 발굴과 실증·사업화 등에 상호 협력하기로 했다.

이장우 대전시장은 "대전방산사업협동조합 출범은 지역 방산 중소기업들이 협력을 통해 연구개발 역량을 높이고 안정적인 사업 기반을 구축하는 중요한 전환점"이라며 "대전시가 추진 중인 국방산업 육성 전략과 맞물려 K-방산 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "대전시는 조합을 비롯한 방산 기업들이 안정적으로 성장하고 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 정책적·제도적 지원과 산·학·연·군 연계 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



