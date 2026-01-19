파리바게뜨 '파란라벨', 론칭 11개월만에 판매량 2026만개 돌파

지난해 2월 출시 후 건강빵 대중화 이끌어

독자개발 발효종과 차별화된 원료 사용

파리바게뜨는 건강 베이커리 브랜드 '파란라벨(PARAN LABEL)'이 론칭 11개월 만에 누적 판매량 2026만개를 돌파했다고 19일 밝혔다.

파란라벨은 파리바게뜨가 지난해 2월 선보인 건강빵 브랜드로, 독자적으로 개발한 '통곡물 발효종'을 적용해 장시간 부드러운 식감을 유지하는 것이 특징이다. 출시 직후부터 소비자들의 호응을 얻으며 기존 건강빵 제품 대비 5배 빠른 성장세를 기록했다.

파란라벨의 인기 비결은 건강과 맛을 모두 만족시켰다는 점이다. 파리바게뜨만의 차세대 발효 기술과 차별화된 원료를 통해 기존 건강빵의 거친 식감을 개선하고, 저당·고단백·통곡물 등 최신 건강 트렌드를 반영하면서도 풍부한 맛을 구현했다. 이를 통해 '건강빵은 맛이 없다'는 고정관념을 깨고 건강빵의 대중화를 이끌며, 건강빵을 대표하는 브랜드로 자리매김했다.

소비자 반응은 판매로 나타났다. 파란라벨 제품 중 가장 높은 판매를 기록한 제품은 '크랜베리 호밀 깜빠뉴'로, 고소한 통곡물 호밀빵에 상큼한 크랜베리와 해바라기씨, 아마씨 등을 더해 원료의 풍미를 살린 것이 특징이다. 이어 통밀, 호밀, 해바라기씨, 호박씨 호두 등 통곡물과 견과류를 듬뿍 담은 '멀티그레인 호밀빵', 저온 장시간 발효 후 전통 방식의 돌 오븐에서 구워 담백하고 쫄깃한 식감을 구현한 '쫄깃담백 루스틱'이 높은 판매고를 올렸다.

파리바게뜨는 파란라벨 제품군을 케이크, 선물, 음료 카테고리로 확대했다. '저당 그릭요거트 케이크'는 100g당 당류 5g 미만으로 저당 트렌드에 부합하면서도 케이크의 달콤한 맛을 구현했으며, 생(生) 유산균 500억 CFU(보장균수) 이상을 함유했다. '명가명품 고단백 서리태 카스테라'는 단백질 11g을 함유하고, 목초란(木醋卵)과 특허 발효기술, 숙성된 쌀누룩을 활용한 깊은 풍미와 부드러운 단맛으로 프리미엄 선물 제품으로 자리매김했다. '저당 요거트 쉐이크'는 100g당 당류 2.4g, 음료 1잔 기준 생(生)유산균이 30억 CFU 이상이 함유돼 인기음료로 자리 잡았다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>