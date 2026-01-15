본문 바로가기
金총리, 충청권·전북 '초미세먼지 비상저감조치' 시행 긴급지시

손선희기자

입력2026.01.15 18:27

김민석 국무총리는 15일 충청권(대전·세종·충북·충남)과 전북에 초미세먼지 위기경보가 발령됨에 따라 관계부처와 지방정부에 '초미세먼지 비상저감조치'를 철저히 시행할 것을 지시했다고 국무조정실이 밝혔다.


김 총리는 기후에너지환경부와 지방정부를 향해 "기 마련된 대응 매뉴얼 등에 따라 비상저감조치 발령 등 관련 조치를 신속하게 취하고 국민들께 충분히 안내할 것"을 지시했다. 아울러 국토해양부도 포함해 "석탄발전소 일부 가동제한, 공사장·사업장 배출감축, 5등급 차량 운행제한 등 비상저감조치를 철저히 실시할 것"을 주문했다.

교육부와 복지부, 지방정부에 대해서는 학생·취약계층·야외근무자의 보호조치를 당부했다.


정부에 따르면 이번 비상저감조치는 지난해 3월11일 이후 약 10개월 만이다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
