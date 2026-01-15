본문 바로가기
[클릭e종목]"숫자로 증명한 태광, 주가 따라올 것"

이승진기자

입력2026.01.15 08:35

IBK투자증권은 태광 에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 3만5000원으로 상향했다.


조정현 IBK투자증권 연구원은 15일 "목표주가 상향의 근거는 실적 추정치 상향과 함께 수주 대상 전방 산업 확대에 따른 밸류에이션 재평가 가능성"이라면서 "기존 석유화학 및 에너지 플랜트 중심의 사업 구조에서 벗어나, 4차 산업 고정자산 투자 영역으로 적용 범위를 확대하고 있다. 이는 중장기 성장성과 실적 가시성을 동시에 높이는 요인으로 판단한다"고 설명했다.

[클릭e종목]"숫자로 증명한 태광, 주가 따라올 것"
태광의 4분기 실적은 매출 831억원, 영업이익 125억원으로 추정된다. 이는 각각 전년 동기 대비 25.6%, 29.5% 오른 수치다. 자회사 HYTC의 지난해 3분기 영업실적은 매출액 82억원, 영업적자 6억원을 기록했다. 다만, 가동률이 지속 상승하고 점을 고려하면, 4분기 매출 100억원, 영업이익 흑자 전환이 전망된다.

조 연구원은 "수주 흐름은 회복 국면에 진입했다. 2025년 분기별 별도 수주는 1분기 657억원, 2분기 703억원, 3분기 752억원으로 단계적인 증가세를 보이고 있다"면서 "다만, 4분기 수주는 690억원으로 예상되나, 이는 연말 유럽 및 미주 지역의 휴가 시즌에 따른 일시적인 부진으로 판단한다"고 말했다.


조 연구원은 올해 태광의 연결 영업실적으로 매출액 3414억원, 영업이익 568억원으로 추정했다. 지난해 대비 14%, 45.5% 각각 오른 수치다.


조 연구원은 "2026년 하반기 공장 가동률이 90%까지 상승할 것으로 전망한다"면서 "과거 사이클에서(2008~2012)는 가동률 90% 이상 구간에서 영업이익률이 25% 수준까지 확대된 경험이 있어, 이번 사이클에서도 마진 레벨업 가능성은 충분하다고 판단한다"고 말했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
