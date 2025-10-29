태광그룹 큰희망, 고3 장애 청소년 직업훈련 7기 수료식 개최

장애 청소년 직업교육훈련…ESG 경영

그룹은 계열사 티시스의 장애인표준사업장 '큰희망'이 29일 오전 서울 영등포구 큰희망 사업장에서 '예비초년생 중증장애인 직업교육훈련 제7기 수료식'을 개최했다고 밝혔다.

태광그룹 계열사 티시스의 장애인표준사업장 '큰희망'이 29일 오전 서울 영등포구 큰희망 사업장에서 '예비초년생 중증장애인 직업교육훈련' 수료식을 열고 기념촬영을 하고 있다. 태광그룹 AD 원본보기 아이콘

이번 직업교육훈련에는 사회 진출을 앞둔 고등학교 3학년 중증장애인 4명이 참여했으며, 지난달 29일부터 4주간 ▲바리스타 ▲우편택배 ▲편의점 ▲구내식당 ▲환경지원파트 등 다양한 직무훈련과 ▲직장 예절 및 직무 태도 등 직장 적응 교육 과정을 이수했다.

큰희망은 2019년부터 한국장애인고용공단 남부지사와 협력해 중증장애인 직장 적응훈련 프로그램을 운영하고 있다. 이번 7기 수료생을 포함해 지금까지 총 62명이 수료를 마쳤다. 큰희망은 이번 7기 수료생 중 1명을 정식 채용하여 훈련 지원을 넘어 실제 고용으로 이어지는 선순환 모델을 구축하고 있다.

지자체가 훈련 프로그램 운영 기관에 지원하는 훈련 보조금을 지역 복지기관에 전액 기부하는 나눔 활동도 이어가고 있다.

큰희망은 전체 직원의 92%를 장애인으로 고용하고 있으며, 안정적인 근로환경 조성 노력으로 근로자의 5년 이상 근속률은 97%('23년도 기준)에 달한다. ▲바리스타 ▲우편택배 ▲편의점 ▲구내식당 ▲환경지원 ▲헬스케어 ▲네일아트 ▲구두정비 등 8개 직무를 운영하며 근로자가 적성에 맞는 업무를 경험하고 직무 역량을 쌓을 수 있도록 지원하고 있다.

이같은 노력은 대외적으로도 인정받고 있다. 큰희망은 지난해 장애인 일자리 창출 공로로 국무총리 표창, 2023년엔 서울특별시장 표창을 받으며 모범적인 장애인 고용 및 사회공헌 기업으로 평가받았다.

김중혁 큰희망 대표이사는 "큰희망은 장애인 근로자들이 자립하고 성장할 수 있는 지속 가능한 일자리 모델을 만드는 것이 목표"라며 "태광그룹의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 이념을 바탕으로 직원들이 자긍심을 갖고 일할 수 있는 행복한 직장을 만들어가겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



