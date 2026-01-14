본문 바로가기
"미리 본 미래"…월드클래스기업협회, CES 2026 탐방

유현석기자

입력2026.01.14

월드클래스기업협회가 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전 박람회 CES 2026를 참관하는 해외연수 프로그램을 진행했다고 14일 밝혔다.

동진쎄미켐과 유니테크, 대성하이텍, 삼현, 신라공업, 영신정공, 진양오일씰, 테크로스, 티엘비, 효성전기, 힘펠 등 월드클래스기업협회 회원사 대표 및 임직원 등 30여명이 참석한 CES는 세계 최대 규모의 기술 전시회다. 매년 전 세계 주요 기업과 혁신 기술이 집결하는 글로벌 기술 트렌드의 바로미터로 평가받고 있다.


CES 2026에서 가장 주목받은 키워드는 피지컬 AI(Physical AI)였다. AI가 소프트웨어 영역을 넘어 로봇·디바이스·설비와 결합하며 제조, 물류, 헬스케어, 서비스 등 산업 현장과 일상생활 전반으로 적용 범위를 넓히는 흐름이 두드러졌다.

월드클래스기업협회 회원사들은 산업용 로봇, 헬스케어 보조 로봇, 자율 이동 로봇 등 실제 사업 적용 가능성이 높은 사례들을 집중적으로 살펴봤다.


또한, 이번 연수에서는 CES 전시장 관람 외 일정으로 미국의 대표적인 항공우주·방위산업 기업인 보잉사(Boeing)를 방문했다.


보잉사에서는 미국 방위산업 분야에서 활용되고 있는 첨단 기술 동향을 중심으로 글로벌 경쟁력 확보를 위한 경영 전략과 기술 혁신 사례와 전통적인 방산 기업이 빅테크 기업들과 협력해 기술 역량을 확장하는 방식에 대해 탐구하고, 국내기업과의 부품 공급 및 협력 가능성에 대해서도 의견을 교환했다.

이번 해외 연수에 참가한 월드클래스기업협회 참가자들은 "AI를 중심으로 산업 전반이 빠르게 재편되고 있고, 기술 자체보다 이를 어떻게 적용하고 사업화하느냐가 경쟁력을 좌우하는 시대가 왔음을 실감했다"며 "전시회와 글로벌 기업 탐방을 통해 우리 기업의 중장기 전략을 고민할 수 있는 의미 있는 인사이트를 얻었다"고 말했다.


월드클래스기업협회 관계자는 "CES 2026은 미래 기술을 미리 보고 글로벌 선도 기업들의 전략을 현장에서 확인할 수 있는 기회였다"며 "앞으로도 회원사들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 해외연수와 글로벌 네트워크 연계를 지속적으로 지원해 나갈 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
