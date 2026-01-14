아시아나항공 "오늘부터 인천공항 제2터미널로"

3층 동편 G~J열 카운터

아시아나항공이 인천국제공항 제2여객터미널(T2) 운항을 개시하며 통합항공사 출범을 향한 가장 큰 준비를 마쳤다고 14일 밝혔다.

이날 오전 4시55분 일본 도쿄 하네다 공항에서 출발한 OZ177편이 인천공항 T2에 도착했다. T2에서 처음 출발한 항공편은 오전 7시6분에 출발한 오사카행 OZ112편이다.

T2에서의 탑승수속은 3층 동편에 있는 G~J열 카운터에서 진행한다. G열은 백드롭 전용 카운터, H열은 백드롭 카운터와 일반석 카운터가 병행 운영되며 비즈니스클래스 승객과 우수회원은 J열 카운터를 이용 가능하다. 라운지는 T2 대한항공 라운지 4개소를 이용할 수 있다.

아시아나항공은 터미널 이전을 대비해 관련 부문에서 50여명의 담당자를 선발하고 지난해 8월1일 전담 태스크포스(TF)를 발족했다. TF는 매주 100여개의 체크리스트를 점검하면서 약 5개월간 터미널 이전을 준비했다. 이날부터 오는 20일까지 7일간 안정화 기간을 운영하며 문제점을 모니터링하고 보완할 예정이다.

아시아나항공은 터미널 이전으로 발생할 수 있는 혼선을 예방하는 데 총력을 기울일 계획이다. 인천공항 진입로 전광판 및 가로등에 안내배너를 설치하고 대중교통 내부·외부에 안내문을 부착했다.

또 제1여객터미널로 잘못 도착한 승객을 위해 기존 탑승수속 카운터 C구역에 안내 데스크를 별도 운영한다. 터미널 안내 어깨띠를 두른 아시아나항공 직원들이 C구역 카운터와 3층 8번 게이트에서 안내를 실시한다. 안내 데스크는 이날부터 오는 27일까지 2주간 오전 5시부터 오후 9시까지 운영할 계획이다. 인천공항공사와 협력해 오도착 승객 중 출발시간이 임박한 승객을 대상으로 터미널 간 긴급수송 차량도 운영한다.

이날 이학재 인천국제공항공사 사장은 아시아나항공의 터미널 이전 첫날을 기념해 "아시아나항공의 T2 이전을 축하드리고 앞으로 출범할 통합항공사가 번영하는 첫걸음이 되길 바란다"라고 축사를 전했다.





