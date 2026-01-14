하나은행, 인하대병원과 '유산 기부 문화 활성화 업무협약' 체결

유언대용신탁을 활용한 유산 기부 문화 확산

이호성 행장 "기부자의 뜻이 신탁을 통해 안정적으로 집행될 수 있도록 금융의 역할을 충실히 이행할 것"



13일 인천광역시 중구 인하대병원 본관에서 인하대병원과 유산 기부 문화 활성화 및 인식 제고를 위한 업무협약을 체결한 후 이호성 하나은행장(오른쪽)이 이택 인하대병원장 겸 의료원장과 기념촬영을 하고 있다.

하나은행은 13일 인천광역시 중구 인하대병원 본관에서 인하대병원과 유산 기부 문화 활성화 및 인식 제고를 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 업무협약은 최근 병원·학교 등 공익을 위한 유산 기부에 관심이 높아지고 있는 가운데 유언대용신탁을 활용한 유산 기부 문화 활성화를 위해 마련됐다. 하나은행은 경인지역 의료의 중추 역할을 수행 중인 인하대병원과 함께 지역의료 발전과 환자 복리 증진 등 지역사회 사회적 가치 창출에도 힘쓸 예정이다.

이번 협약을 통해 하나은행은 인하대병원 임직원과 환자를 대상으로 ▲유산 기부에 대한 인식 제고 ▲기부자 맞춤형 금융 상담 ▲신탁을 활용한 기부 설계 서비스를 제공할 예정이다. 특히, 경인지역 소재 하나은행 영업점을 중심으로 지역 밀착형 상담을 강화하고 인하대병원과의 연계를 통해 유산 기부에 대한 접근성을 높일 계획이다.

아울러, 인하대병원은 의료 현장에서 기부 의사가 있는 임직원이나 환자를 대상으로 하나은행의 유언대용신탁을 활용한 유산 기부 관련 정보를 안내할 예정이다. 이를 통해 양 기관은 기부자의 따뜻한 마음이 지역사회에 온전히 전달될 수 있도록 지원하고, 지속 가능한 유산 기부 문화 조성에 기여할 예정이다.

이호성 행장은 "이번 협약을 계기로 의료 현장에 계신 병원 임직원과 환자들의 유산 기부에 대한 관심이 금융 상담으로 자연스럽게 이어질 수 있기를 기대한다"며 "하나은행은 기부자의 뜻이 신탁을 통해 안정적으로 집행될 수 있도록 금융 본연의 역할을 충실히 이행하고, 나눔이 일상이 되는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 밝혔다.

한편, 하나은행은 지난 2010년 금융권 최초로 유언대용신탁 브랜드 '하나 리빙트러스트(Living Trust)'를 출시한 이후 유언대용신탁 시장에서 선도적 입지를 굳히고 있으며, 특히 유산 기부 분야에 있어 국내 140여개 이상의 협약 기부처와의 네트워크를 통해 손님의 사후 재산을 안정적으로 관리하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



