"공항에서 쿠킹클래스"…대한항공, 체험형 공항 라운지 공개

T2 253번 탑승구 맞은편 4층

총 1553㎡ 면적, 내부 192석

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 22,200 전일대비 100 등락률 +0.45% 거래량 595,238 전일가 22,100 2026.01.13 11:31 기준 관련기사 대한항공, 클레이 사격팀 창단…"비인기 종목 육성"대한항공, 23년째 '사랑의 쌀' 나눔…104t 후원대한항공, 인천공항 2터미널 라운지 증설 박차…혁신 서비스 도입 전 종목 시세 보기 close 이 인천국제공항 제2여객터미널에 있는 대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지 리뉴얼을 마치고 13일 공개했다. 정식 오픈은 14일 오전 6시다.

대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지 내 쿠킹 스튜디오 AD 원본보기 아이콘

대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지 내 쿠킹 스튜디오 원본보기 아이콘

대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지는 체험형 프로그램과 엔터테인먼트 요소를 더한 점이 특징이다. ▲쿠킹 스튜디오 ▲아케이드 룸 ▲라면 라이브러리를 마련해 다른 라운지와 차별화했다.

쿠킹 스튜디오는 그랜드 하얏트 조리사와 함께하는 쿠킹 클래스를 진행한다. 다양한 토핑을 활용한 바크 초콜릿 만들기 등 모든 연령대가 쉽게 따라할 수 있는 프로그램으로 구성했다. 쿠킹 스튜디오 입구에서 예약한 뒤 참여할 수 있다.

아케이드 룸은 포토부스와 인형 뽑기, 에어 하키, 카 레이싱 같은 오락을 즐길 수 있는 공간이다. K푸드 인기를 반영한 라면 라이브러리에서는 면과 스프, 고명을 직접 골라 나만의 라면을 만들고 선택한 조합을 즉석 라면 기계로 끓여 라운지에서 맛볼 수 있다.

대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지 내 아케이드 룸 원본보기 아이콘

대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지 내 라면 라이브러리 원본보기 아이콘

기존 라운지처럼 식음료를 즐길 수 있는 뷔페와 라이브 스테이션, 식사 공간, 라운지 바, 샤워실, 테크 존 등도 구성돼 있다. 총 1553㎡ 면적에 192석을 갖췄고 내부 인테리어는 고급 호텔 로비와 비슷하다.

대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지는 인천국제공항 T2 253번 탑승구 맞은편 4층에 있다. 대한항공 홈페이지와 애플리케이션에서 '라운지 사전 예약 서비스'를 이용하면 더욱 편리하게 이용할 수 있다.

대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지 내부 원본보기 아이콘

대한항공은 올해 인천국제공항 T2에 있는 직영 라운지 리뉴얼을 마무리하고 아시아나항공과 통합에 대비할 계획이다. 현재 내부 공사 중인 일등석 라운지와 프레스티지 서편 라운지도 올해 상반기부터 차례로 재개장할 방침이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>