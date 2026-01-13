[굿모닝 증시]높아진 차익실현 욕구…코스피, 변동성 높은 주가 흐름 전망

트럼프발 불확실성,12월 CPI 경계심리

국내 증시 상단 제한된 채 변동성 확대

13일 국내 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령발 불확실성 확대 등의 영향을 받아 변동성이 높은 주가 흐름을 보일 것으로 전망된다.

12일(현지시간) 트럼프 행정부가 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장에 대한 형사 수사에 착수했다는 소식에도 뉴욕증시 3대 지수는 소폭 오르며 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 86.13포인트(0.17%) 오른 4만9590.2에 거래를 마감했다. S&P500지수는 전 거래일 대비 10.99포인트(0.16%) 상승한 6977.27에, 나스닥지수는 62.56포인트(0.26%) 상승한 2만3733.9에 장을 마쳤다.

뉴욕 증시는 트럼프 행정부가 파월을 겨냥해 형사 기소가 가능한 수사에 착수하면서 예민하게 반응했다. 파월이 받는 혐의는 Fed 본부 건물 개·보수 프로젝트의 관리 부실과 국회 위증이다. 시장에서는 형사 수사 배경에 트럼프 대통령이 있다고 본다. 그간 트럼프 대통령이 파월을 가리켜 '멍청이'라고 비하하며 기준금리를 너무 늦게 내린다고 압박해왔기 때문이다.

다만 시장 참가자들은 이번 수사로 파월이 당장 물러날 것으로 보이진 않는 만큼 경계감 속에 저가 매수로 대응했다. 전임 Fed 의장들과 일부 재무부 장관도 파월을 지지하고 트럼프를 성토하는 성명을 내며 파월에 힘을 실어줬다.

이와 관련 한지영 키움증권 연구원은 "이번 파월 의장 수사 사태가 Fed의 통화정책 경로를 급변시키거나, 증시 방향성을 훼손시킬 정도의 영향력은 제한될 전망"이라면서 "결국 주식시장 입장에서는 미국의 12월 소비자물가지수(CPI)에 무게중심을 두고 갈 필요가 있다"고 말했다.

한 연구원은 "만약 3%대로 인플레이션이 올라갈 시 '연내 금리 인하 기대감 후퇴-시장금리 급등-매그니피센트7(M7) 4분기 실적시즌 전까지 일시적인 증시 하방 압력 확대' 시나리오를 CPI 대응 전략에 반영하는 것이 적절하다"고 설명했다.

국내 증시는 미국 증시의 장중 반등 성공 소식에도 트럼프발 불확실성, 12월 CPI 경계심리 등에 영향을 받으면서 증시 상단이 제한된 채 일간 변동성이 높은 주가 흐름을 보일 전망이다. 코스피는 종가 기준으로 사상 최고치를 경신해가고 있지만, 장중 반도체를 중심으로 주가 등락 폭이 확대되는 등 변동성이 높아진 상황이기 때문이다.

한 연구원은 "연초 이후 주가 상승률 관점에서 코스피(+9.7%), 미국 나스닥(+2.1%), 일본 닛케이225(+3.2%), 독일 닥스(+3.7%), 중국 상해종합(+4.9%) 등 여타 증시대비 높은 상승률을 기록한 데에 따른 반대급부 여파로 차익실현 욕구가 높아졌다"고 말했다.

그러면서 " 최근 '일간 변동성 확대 지속+7거래일 연속 상승'의 조합으로 단기 피로감이 누적된 상황 속에서 12월 CPI 경계심리, 원·달러 환율 1460원대 재 상회와 같은 재료들이 차익실현 물량을 자극할 수 있음을 염두에 둘 필요가 있다"고 부연했다.





