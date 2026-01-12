본문 바로가기
"우리 아이 OTT 시청, 안전할까"…영등위, 자녀 보호 가이드북 발간

이종길기자

입력2026.01.12 10:23

쿠팡플레이 등 플랫폼별 차단 설정법 담아

"우리 아이 OTT 시청, 안전할까"…영등위, 자녀 보호 가이드북 발간
영상물등급위원회는 유해 영상물로부터 자녀를 지키기 위한 'OTT 자녀보호기능 가이드북'을 발간했다고 12일 밝혔다.


주요 OTT 플랫폼별로 상이한 자녀 보호 기능 설정법을 알기 쉽게 정리한 것이 특징이다. 최근 시스템을 개편한 쿠팡플레이, 티빙, 위버스 등의 최신 변경 사항까지 빠짐없이 반영해 실효성을 높였다.

단순한 기능 매뉴얼을 넘어 실질적인 교육 팁도 담았다. 자녀와 함께 건강하게 영상을 시청하는 요령부터, 우리 집의 안전 지수를 점검해 볼 수 있는 '자녀 보호 기능 체크리스트'까지 수록해 가정 내 활용도를 극대화했다.


김병재 영등위 위원장은 "자녀 시청 지도의 길잡이가 되길 바란다"고 말했다. 가이드북은 영등위 공식 누리집에서 누구나 무료로 내려받을 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
