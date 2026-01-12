본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上'

권현지기자

입력2026.01.12 09:35

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

반도체 습도제어 솔루션 310개 수주

반도체 습도제어 솔루션 전문기업 저스템 이 12일 장 초반 상한가를 기록 중이다. 삼성전자 추가 수주 소식이 투자심리를 자극한 것으로 보인다.


이날 오전 9시 29분 기준 코스닥 시장에서 저스템 주식은 전 거래일 대비 29.82% 뛴 6530원에 거래되고 있다. 주가는 5850원으로 출발한 직후 상승 폭을 키워 상한가로 직행했다.


이날 저스템은 삼성전자로부터 자사 2세대 반도체 습도제어 솔루션 'JFS(Jet Flow straightener)'를 수주했다고 밝혔다. 지난해 12월 삼성전자에 JFS 50개 시스템을 초도 공급한 지 한 달 만의 추가 수주다. 저스템은 이번에 310개 시스템을 수주하며 총 360개 시스템을 단기간 내 공급하게 됐다.

[특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上'
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글

씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

새로운 이슈 보기