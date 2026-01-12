[특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上'

반도체 습도제어 솔루션 310개 수주

반도체 습도제어 솔루션 전문기업 저스템 저스템 417840 | 코스닥 증권정보 현재가 6,530 전일대비 1,500 등락률 +29.82% 거래량 813,779 전일가 5,030 2026.01.12 09:59 기준 이 12일 장 초반 상한가를 기록 중이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 140,900 전일대비 1,900 등락률 +1.37% 거래량 8,865,299 전일가 139,000 2026.01.12 09:59 기준 추가 수주 소식이 투자심리를 자극한 것으로 보인다.

이날 오전 9시 29분 기준 코스닥 시장에서 저스템 주식은 전 거래일 대비 29.82% 뛴 6530원에 거래되고 있다. 주가는 5850원으로 출발한 직후 상승 폭을 키워 상한가로 직행했다.

이날 저스템은 삼성전자로부터 자사 2세대 반도체 습도제어 솔루션 'JFS(Jet Flow straightener)'를 수주했다고 밝혔다. 지난해 12월 삼성전자에 JFS 50개 시스템을 초도 공급한 지 한 달 만의 추가 수주다. 저스템은 이번에 310개 시스템을 수주하며 총 360개 시스템을 단기간 내 공급하게 됐다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



