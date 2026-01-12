경기도, 서울 버스파업 대비 ‘비상수송대책’ 가동…128개 노선 집중 배차

김동연 지사 “도민 이동 불편 최소화” 긴급 지시

전철·마을버스 연계-파업 장기화 시 전세버스 투입 검토

서울시 파업노선과 유사한 128개 노선 1788대 집중배차

파업 장기화시, 전세버스 임차·관용버스 투입방안 등 강구

오는 13일 서울시 시내버스 총파업이 예고됨에 따라 경기도가 도민들의 출퇴근길 혼란을 막기 위한 비상수송대책 마련에 나섰다.

경기도는 김동연 경기도지사의 긴급 지시에 따라 서울시 파업 노선과 유사한 도내 버스 노선을 증편하고 지하철 및 마을버스 등 대체 교통수단을 적극 활용하는 등 총력 대응 체계를 가동한다고 12일 밝혔다.

도는 서울시 파업노선과 유사한 도내 기존 128개 노선 1788대에 대해 출·퇴근 시간 집중배차를 시행하고 주요 지하철역 등과 연계하는 마을버스와 택시 등 대체수단을 적극 연계 활용하는 비상수송대책을 시행하기로 했다.

아울러 경기버스 앱, 정류소 안내 등을 통해 서울시 파업 상황을 신속히 전파하고 경기버스나 지하철 등 대체 교통수단 이용 홍보도 한다.

파업 상황에 따라 다음 단계로 출·퇴근 시간대 도내 지하철 역사 등 인파 밀집이 우려되는 장소에 안전요원을 배치하고 도내 역사 이용객 추이 등을 실시간 정보 공유하면서 시군 및 철도운영사 등과 협조체제를 유지하는 등 안전사고 예방도 병행할 예정이다.

파업이 장기화될 경우에는 해당 노선에 대한 전세버스 임차, 관용버스 투입 등 보다 적극적인 대체 수단도 마련할 방침이다.

윤태완 경기도 교통국장은 "서울시 시내버스 파업 현실화에 따른 경기도민의 이동 불편을 최소화하겠다"며 "대체 교통수단 마련뿐만 아니라 파업에 따른 현장 상황 변화에 신속하고 적극적으로 대응할 수 있도록 도-시군 협력체계를 구축하겠다"고 말했다.

한편 서울시 시내버스 노동조합은 12일 현재 13일 첫 차부터 총파업을 예고한 상황이다. 2025년도 임금협상과 통상임금 관련 쟁점 결렬 등을 이유로 파업하는 서울시 시내버스 노선은 390여 개 노선 7300여 대다. 이중 경기도에 영향을 주는 노선은 고양시 등 12개 지역 111개 노선 2505대다.





