'글로벌 겨울축제' 화천산천어축제 개막…새벽부터 '북적'

새벽부터 얼음 구멍 뚫기·제설 작업 등 관광객 맞이 분주

밤새 내린 눈 치우고 계단 녹이며 '관광객 안전' 최우선

10일 오후 5시 20분 화려한 개막 선포…23일간 대장정 돌입

대한민국을 넘어 세계가 주목하는 겨울 축제 '2026 얼음나라 화천산천어축제'가 10일 강원도 화천군 화천천 일대에서 화려한 막을 올렸다.

축제 관계자들이 10일 새벽 영하의 추위 속에서도 얼음판 위에 수천 개의 구멍을 뚫으며 본격적인 낚시 채비에 나서고 있다. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

축제 첫날인 이날 화천천은 이른 새벽부터 관광객들을 맞이하기 위한 열기로 가득했다.

축제 관계자들은 영하의 추위 속에서도 얼음판 위에 수천 개의 구멍을 뚫으며 본격적인 낚시 채비에 나섰다. 은빛 산천어를 기다려온 강태공들이 최상의 상태에서 낚시를 즐길 수 있도록 얼음 두께를 점검하는 손길도 분주했다.

화천산천어축제 관계자들이 10일 새벽 눈을 치우고 있다. 화천군 제공 원본보기 아이콘

화천산천어축제 관계자들이 10일 새벽 토치로 계단 얼음을 녹이고 있다. 화천군 제공 원본보기 아이콘

특히 개막 직전 밤새 내린 눈은 축제 분위기를 더했지만, 안전사고 예방을 위한 긴급 대응도 함께 이뤄졌다.

화천군청 직원들은 이른 새벽부터 총동원되어 관광객들의 동선을 따라 제설 작업을 벌였으며, 얼어붙은 계단을 녹이는 등 미끄럼 사고 방지에 총력을 기울였다. 현장에서 만난 군 관계자는 "관광객들이 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 모든 행정력을 집중하고 있다"고 밝혔다.

축제의 열기는 10일 저녁 절정에 달할 전망이다. 오후 5시 20분부터는 축제장 메인 무대에서 화려한 축하 공연이 펼쳐지며, 뒤이어 화천의 겨울 밤하늘을 수놓을 대규모 불꽃놀이가 개막의 하이라이트를 장식한다.

화천산천어축제를 즐기려는 시민들이 10일 새벽 낚시 현장 매표소에서 대기하고 있다. 화천군 제공 원본보기 아이콘

화천산천어축제를 즐기려는 시민들이 10일 새벽 낚시 현장 매표소에서 대기하고 있다. 화천군 제공 원본보기 아이콘

이번 축제는 오늘 개막을 시작으로 오는 2월 1일까지 총 23일간 이어진다. 약 3주간의 기간 동안 산천어 얼음낚시는 물론 맨손 잡기, 눈썰매, 세계 최대 실내얼음조각광장 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 프로그램이 풍성하게 마련돼 있다.

화천군 관계자는 "축제 기간이 3주 정도로 넉넉한 만큼, 가족·연인들과 함께 원하는 날짜에 맞춰 방문해 겨울의 진수를 만끽하시길 바란다"고 전했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>