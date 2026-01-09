본문 바로가기
SK플러그하이버스, 글로벌 펀드 투자 유치

임춘한기자

입력2026.01.09 17:57

SK플러그하이버스는 9일 '주요 주주의 주식보유 변동' 공시를 통해 지난달 31일자로 신규 주주 ㈜코리아액화수소네트워크가 지분율 49%에 해당하는 보통주 7만3476주를 보유하게 됐다고 밝혔다.


SK플러그하이버스 이천 대흥 액화수소충전소.

SK플러그하이버스 이천 대흥 액화수소충전소.

이번 주식 변동은 기존 주주인 플러그파워가 코리아액화수소네트워크에 보유 주식 전량을 매각한데 따른 것이다. 최대 주주인 SK이노베이션의 보유 지분 51%는 그대로 유지된다.

하이버스는 SK이노베이션 (당시 SK E&S)과 플러그파워가 2022년 아시아 수소 사업 추진을 위해 51대 49 지분 비율로 설립한 합작법인이다. 설립 후 국내 액화수소충전소 인프라 구축·운영 사업에 뛰어들어 지난해 말 기준 국내 최대 규모인 20개 충전소를 운영하고 있다.


신규 투자자로 나선 코리아액화수소네트워크는 사모펀드(PEF) 실반그룹이 설립한 특수목적법인(SPC)이다. 실반그룹은 아시아 지역 내 친환경에너지, 헬스케어 등 ESG 분야 투자를 테마로 하고 있다. 현대가(家) 3세인 정경선 현대해상 부사장이 공동창업자다.


하이버스는 신규 투자자 확보로 국내 수소 충전 인프라 확산 작업에 속도를 낼 수 있게 됐다.

SK이노베이션은 이달 중 하이버스에 224억원을 출자한다고 공시했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
